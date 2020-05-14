Одежда - 9/10-ых красоты, или Национальные азербайджанские костюмы (ФОТО)

Стиль 14 мая 2020 12:42 (UTC+04:00)
Одежда - 9/10-ых красоты, или Национальные азербайджанские костюмы (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Азербайджанский национальный музей ковра на своей официальной странице в Facebook представил несколько экспонатов из своей коллекции "Ткань, одежда, вышивка", сообщает Trend Life.

"Учитывая популярное изречение "Одежда - девять десятых красоты", мы расскажем о наших национальных костюмах, которые придают особую элегантность и изысканность красоте жизнерадостных азербайджанских женщин", - отмечено в сообщении на странице музея.

Архалыг – один из основных предметов национальной женской одежды из коллекции музея "Ткани, одежда, вышивка". Шили архалыги из бархата, тирме и парчи, украшали различными видами тесьмы и золотым кружевом. Как ясно из названия ("арха" – задняя часть, спина), архалыг полностью закрывал спину. На груди же от плечевого шва делался вырез в форме глубокого каре. Застегивался он под грудью.

Рубаха без плечевого шва - верхняя женская одежда прямого кроя. В пройму вшивался прямой, длинный и широкий рукав, иногда присборенный по окату, как правило, с ластовицей другого цвета. Горловина застегивалась на одну пуговицу. Верхнюю рубаху обычно шили из шелковых тканей, таких как канаус или фай. Подол, вырез горловины и края рукавов украшались декоративной строчкой. Спереди к подолу пришивали золотые и серебряные блестки ("пиляк").

Юбки - предмет одежды, составлявший основу национальной женской одежды. Шили юбки из 10-12 кусков ткани определенного размера (их называли "тахта"). Обычно женщины носили по несколько туманов (юбок) сразу. Между верхними и нижними надевали еще несколько юбок (от одной до одиннадцати) – они назывались "ара туман", то есть промежуточные юбки. По сравнению с верхними промежуточные были короче (на 10-15 сантиметров). У всех юбок на поясе закладывались сборки или складки. В пояс вшивалась кулиска, в которую продевался сплетенный вручную поясок - туманбаги - из цветных шелковых нитей с помпончиками из цветных, серебряных или золотых нитей на концах. Юбки шились из самых разнообразных тканей - от ситца до таких дорогих как бархат и тирме. Украшались они в основном по подолу золотым и серебряным кружевом, изящной бейкой из дорогой ткани, тесьмой различных видов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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