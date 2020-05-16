"Лицо со шрамом", "Путь Карлито"... Фаик Агаев вернулся в эпоху Великой депрессии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Гангстерский стиль зародился в начале XX века, основным носителем которого являлась криминальная элита преступного мира. ... В своих нарядах гангстеры отличались роскошью, изысканностью и стремлением показать себя во всей красе.

В эпоху Великой депрессии и сухого закона в США новыми героями стали гангстеры. Одетые с иголочки парни вроде Аль Капоне и Джона Диллинджера регулярно появлялись на страницах криминальной хроники, становясь знаменитостями и законодателями мод. Им подражали в жизни и на киноэкране. Лучшие актеры изображали крутых и беспринципных парней в костюмах-тройках, федорах и с неизменным пулеметом Томпсона в руках. Образ "классического гангстера" - опасного, но при этом не лишенного определенного благородства парня в шляпе-котелке, живущего по своим железным принципам, соблюдающего заложенную в "семье" иерархию и свято чтущего дружбу и преданность - годами вдохновлял самых выдающихся режиссеров и сценаристов на создание отличного кино. Шедеврами мирового кинематографа считаются картины "Лицо со шрамом", "Ирландец", "Однажды в Америке", "Крестный отец", "Путь Карлито", "Ганстер" и другие.

Сегодня гангстерский стиль одежды – стиль, имитирующий моду в мафиозных кругах 20-х-30-х годов XX века в США. По мнению специалистов, основными чертами данного стиля являются пафос, вычурность в каждой детали, роскошь. Кроме того, если полностью соответствовать этому стилю, придется нести немалые траты. Дизайнеры часто используют элементы моды 30-х годов и гангстерские образы в своих коллекциях посредством либо прямых ссылок (что выглядит роскошно), либо свободно интерпретируя эту тему (что буквально переворачивает представление о моде тех лет). Так что рисковать, экспериментировать, ходить по краю лезвия - это всегда интересно.

Что и сделал народный артист Азербайджана Фаик Агаев, представ в новой фотосессии. Над проектом работали – фотограф Нико Аббасов, дизайнер Вафа Исазаде, стилисты Нигяр Ибрагимова и Агиль Ибрагимов.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)