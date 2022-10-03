Фахрия Халафова удостоена в Париже международной премии The Annual Awards for Top İnfluencers 2022 (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный деятель искусств Азербайджана, доцент Государственного университета культуры и искусств, первый производитель отечественной парфюмерии, художник-модельер Фахрия Халафова удостоена в Париже международной премии The Annual Awards for Top İnfluencers 2022, который был организован в рамках International Investment Congress, сообщает Trend Life.

Конгресс проходил в рамках Парижской Недели моды. Фахрия Халафова выступила в секции с темой "Фэшн‑стартап с нуля: инструкция для начинающих предпринимателей. Мода явление на стыке искусства и бизнеса". Художник-модельер отметила, что фэшн-индустрия уже давно заняла свое прочное место в деловом мире, в которую вкладываются солидные инвестиции.

"Фэшн-индустрия на протяжении многих лет остается очень привлекательной сферой. Молодые люди горят желанием создавать собственные коллекции или стремятся приобщиться к моде другими способами - через журналистику и маркетинг, фотографию и менеджмент. В соцсетях появляется все больше магазинов начинающих дизайнеров, и у многих складывается мнение, что фэшн-индустрия - это просто и весело. На самом деле мода - непростой сегмент, требующий от предпринимателя отличного знания рынка, широкую сеть контактов, а также понимания законов индустрии. Сфера индустрии моды - один из самых высококонкурентных рынков, сложных явлений современной культуры, позволяющий не только подчеркивать социальный статус и удовлетворять эстетические потребности, но и требующий максимальной актуализации вопросов формирования и реализации эффективной деятельности, соответствующих веяниям моды в рамках мировых тенденций", - сказала Фахрия Халафова.

Художник-модельер также рассказала участникам конгресса о своём опыте создания первого азербайджанского бренда парфюмерии и этапах его развития. Поделившись многолетним опытом, привлекла внимание аудитории к тому, в каком сегменте планируется развивать бренд: обувь, одежда или аксессуары или парфюмерия.

"Выбирать надо сердцем! Вызывающее большее вдохновение и желание работать, имеет больше перспектив стать прибыльным предприятием. Здесь не должно быть никакого бизнес-расчета либо градации по уровню сложности. Крайне важно понимание своей аудитории и осознание того, что сейчас модно и популярно. И если у вас есть вдохновение, огромное желание реализовать себя и силы идти к своей цели - смело пробуйте!", - отметила Фахрия Халафова.

В конце встречи художник-модельер выразила признательность исполнительному директора конгресса Анне Стуккерт, пригласив организаторов и участников проекта провести следующее мероприятие в столице Азербайджана - Баку.