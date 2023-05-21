Azerbaijan Fashion Week -2023 будет посвящен моде как бизнесу

БАКУ /Trend Life/ - 22-24 мая в Музее каменной летописи в Баку состоятся показы 14-го сезона официальной Недели моды страны - Azerbaijan Fashion Week. И вновь самые яркие местные и зарубежные имена из fashion-мира будут представлены публике, сообщает Trend Life.

Мода — это не только высокое искусство, но и прибыльный бизнес – именно таким образом была обозначена основная тема 14-го сезона. На сегодняшний день индустрия моды является одним из самых динамичных и перспективных секторов современной экономики. Например, одна только модная индустрия Италии, в которой трудится более 620 000 человек, генерирует около 80 миллиардов долларов в год. В то же самое время модная индустрия США с более чем 1,8 миллионом рабочих мест вносит около 370 миллиардов долларов в год в экономику страны. Кроме того, модная индустрия в процессе производстве материалов, одежды, обуви и аксессуаров стимулирует развитие инноваций и рост технологического прогресса.

В рамках 14-го сезона, помимо показов новых коллекций, будут проведены панельные дискуссии, лекции и мастер-классы. С выпускниками профильных ВУЗов и начинающими дизайнерами встретятся байеры, специалисты по продвижению в социальных сетях, а также опытные местные и зарубежные кутюрье, которые поделятся секретами своего успеха, а также расскажут о том, как развиваться и адаптироваться к постоянно изменяющимся требованиям потребителей. В рамках 14-го сезона также будет объявлено о возрождении конкурса для молодых дизайнеров, основной темой которого станет Recycling.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az