В 2019 г. темпы роста экономики Азербайджана могут быть выше 3% - украинский экономист

БАКУ /Trend/ - Учитывая динамичное развитие Азербайджана, в следующем году темпы экономического роста в стране могут составить больше трех процентов.

Об этом сказал Trend известный украинский эксперт-экономист Александр Охрименко, комментируя недавний прогноз международного агентства Moody's.

Напомним, что аналитики Moody's прогнозируют рост экономики Азербайджана в 2018 году на уровне 1,5 процента, а в 2019 году - на уровне трех процентов.

По словам украинского экономиста, рост цен на нефть всегда положительно влияет на экономику Азербайджана, поэтому можно вполне согласиться с прогнозом международного агентства Moody's относительно ускорения темпов экономического роста Азербайджана в 2019 году.

«Понятно, что падение цен на нефть сказалось и на экономике Азербайджана, но теперь, когда кризис на мировом нефтяном рынке миновал, есть все предпосылки для экономического роста страны. Нынешние доходы от продажи нефти позволяют Азербайджану также увеличивать социальные расходы из госбюджета, обеспечивать своих граждан дополнительными рабочими местами. На сегодняшний день Азербайджан целенаправленно развивает ненефтяной сектор экономики, и это, на мой взгляд, продуманное решение руководства страны. Есть четкое понимание того, что, с учетом нестабильной мировой конъюнктуры, в дальнейшем цены на нефть могут меняться как в направлении роста, так и снижения. Поэтому очень важно поднимать на должный уровень именно ненефтяной сектор, чтобы значительно сократить зависимость экономики от нефти», - сказал Охрименко.

Он также отметил, что позитивные изменения в экономике Азербайджана отмечают различные международные рейтинговые агентства и финансовые институты.

«Высокие оценки международных организаций экономики Азербайджана являются показателем того, что государственная политика направлена на интересы граждан, повышение уровня благосостояния в стране», - сказал собеседник агентства.

Напомним, что ранее Fitch Ratings и Standard & Poor's подтвердили кредитные рейтинги Азербайджана. В отчетах обоих агентств отмечались позитивные изменения в экономике страны. В частности, S&P прогнозирует, что ВВП Азербайджана в среднем будет расти на три процента до 2022 года, а номинальный ВВП за тот же период вырастет с 79 до 93 миллиардов манатов. При этом безработица будет держаться на уровне приблизительно пяти процентов. Агентство Fitch отмечает, что в республике сохранится широкая политическая и социальная стабильность.

По данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, ВВП страны в январе-июне 2018 года составил почти 37,01 миллиарда манатов, что на 1,3 процента больше, чем за аналогичный период 2017 года.

По итогам полугодия объем ВВП, произведенный в ненефтяном секторе Азербайджана, вырос на два процента в сравнении с первым полугодием 2017 года, а в нефтегазовом секторе наблюдался рост в 0,1 процента.

(Автор: Матанат Насибова)

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