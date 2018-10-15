Пашинян возрождает терроризм АСАЛА – «Сасна црер» в Карабахе

БАКУ /Trend/ - Политическое насилие и терроризм – тема, сопутствующая армянской истории, венцом которой являются кровавые преступления АСАЛА. Несмотря на то, что премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается представить себя умеренным лидером, который выступает против насилия, а его супруга – миротворцем, в реальности на оккупированных территориях Карабаха разыгрывается опасная для всего региона карта – создание нового очага международного терроризма.

Под угрозой смерти со стороны уличной толпы Пашинян подавляет политических оппонентов в Армении, популистскими высказываниями ставит в тупик переговоры по Карабаху и одновременно предоставляет карт-бланш армянским вооруженным террористическим организациям на оккупированных территориях Азербайджана.

Это подтверждается заявлением бывшего руководителя Службы национальной безопасности Армении Давида Шахназаряна о том, что премьер-министр Никол Пашинян пытается экспортировать терроризм на оккупированные территории Карабаха. Так, Пашинян является инициатором освобождения из тюрьмы террористов «Сасна црер», которые 17 июля 2016 года захватили территорию патрульно-постового полка полиции в Ереване.

За убийство трёх полицейских и терроризм в период правления Сержа Саргсяна они были приговорены к 10 годам тюремного заключения. Однако за «поддержку власти Никола Пашиняна» одним росчерком пера 27 террористов были освобождены из тюремного заключения. Они не только выпущены на свободу, но с согласия Пашиняна приступили к созданию партии, которая будет также функционировать на оккупированных территориях Азербайджана. Таким образом, Пашинян и стоящие за ним силы решили под крышей «Сасна црер» возродить АСАЛА, о чем свидетельствует состав инициаторов идеи.

Появившиеся в регионе во время карабахской войны армянские террористические группировки АСАЛА пролили много крови и совершили зверства не только в Азербайджане, но и в Армении. Две группы, «Арамо» и «Арабо», во главе с известным террористом Монте Мелконяном участвовали в геноциде азербайджанцев в Ходжалы в феврале 1992 года. В большинстве своем они являются выходцами из ближневосточных стран, в том числе члены АСАЛА Жирайр Сефилян, Алек Енигомшян, Варужан Аветисян и другие.

Это отъявленные террористы, радикалы и фанатики, проповедующие жесткую националистическую политику и выступающие против любых компромиссов в отношениях с Азербайджаном, тем более возвращения оккупированных территорий. Пашинян ориентируется на террористов и, по всей видимости, разделяет их взгляды. Так, будучи премьер-министром, он направил соболезнование в связи со смертью террориста из АСАЛА – «Сасна црер» Араика Хандояна по прозвищу «Одинокий волк».

Пашинян посчитал своим долгом непременно официально пособолезновать семье, родным, друзьям этого подонка, а заодно и всему террористическому сообществу. Излишне говорить, что еще ни в одной цивилизованной стране мира ни один лидер страны официально не соболезновал, не поздравлял и не поощрял террористов. Очевидно, что Пашинян, опасаясь «карабахского клана», не имея международной поддержки и предвидя фиаско политики «миацума», превратился в заложника армянских террористов. С их помощью он намерен взять под свой контроль ситуацию в Нагорном Карабахе и для этого направляет «политическую» деятельность террористов на оккупированные территории Азербайджана.

Однако в этой затее армянского премьер-министра есть слабое звено. Официальной целью новоявленной партии террористов АСАЛА – «Сасна црер» является безоговорочное присоединение оккупированных территорий Азербайджана к Армении. Уверенные в своей безнаказанности и поддержке Пашиняна террористы не утруждают себя поиском хоть какой-то правовой базы, не говорят о самоопределении карабахских армян и т.п.

Своими ультимативными требованиями они загоняют пашиняновскую дипломатию, а в перспективе приведут Армению в тупик, из которого она не сможет выбраться самостоятельно.

История учит, что заигрывание с террористами (в случае с Арменией – с АСАЛА – «Сасна црер») может оставить страну один на один с внешней неопределенностью и внутренней нестабильностью. В перспективе может оказаться, что Армения будет нуждаться в помощи, которую может ей оказать Азербайджан, проведя антитеррористическую операцию против АСАЛА – «Сасна црер» на оккупированных территориях Нагорного Карабаха.

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Elkhan Alasgarov, PhD

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