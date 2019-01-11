В странах, выдвигающих претензии к Азербайджану по поводу Мехмана Гусейнова, ситуация хуже чем диктатура - Юнус Огуз

БАКУ /Trend/ - В странах, которые выдвигают претензии к Азербайджану по поводу Мехмана Гусейнова, ситуация еще хуже, чем диктатура.

Об этом сказал руководитель агентства OLAYLAR, писатель-публицист Юнус Огуз в интервью в связи с последними событиями как в Азербайджане, так и в других странах, сообщает в пятницу Trend.

Огуз высказался по поводу преступления в Казахстане, совершенного армянами, и отметил, что данное преступление имело большой резонанс.

«А события в Азербайджане связаны с Мехманом Гусейновым. Параллельно с этим состоялся визит Джона Болтона в Турцию, в ходе которого он выразил поддержку PKK и YPG. В ответ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался принять Джона Болтона, и тот из Турции отправился в Ирак. Если все это собрать воедино, можно составить общую картину», - отметил Огуз.

По его словам, формируется общая картина, что с тюрками невозможно договориться.

«О Казахстане тоже формируется мнение, что у них, как тюрок, нет демократии и нет представления о демократии. С ними нужно говорить лишь языком силы. С другой стороны, президент Турции не принимает Джона Болтона, и тот, покинув Анкару, едет в Ирак. То есть, якобы с тюркским миром невозможно договориться», - сказал Огуз.

Огуз также добавил, что предпринимаются попытки с тем, чтобы Азербайджан пошел на уступки Армении в вопросе Карабаха.

«То есть Азербайджан необходимо по-хорошему или по-плохому заставить смириться с оккупацией. В контексте тюркских стран ситуация складывается таким образом, что с этими странами не нужно вести никаких переговоров. С ними нужно говорить достаточно жестко и языком силы», - добавил писатель-публицист.

Огуз также сказал, что тюркский мир отнюдь не слабый, как в Турции, так и в Азербайджане есть достаточно аналитиков, которые глубоко анализируют и оценивают все эти процессы.

Огуз также сказал, что цель кампании, проводимой в связи с Мехманом Гусейновым, – утверждать, что в Азербайджане нет демократии, и оказать таким способом давление на страну.

«Все представлено таким образом, будто в Азербайджане сажают человека ни за что. Однако ситуация в странах, которые выдвигают претензии к Азербайджану, совсем иная, она еще хуже, чем диктатура», - отметил Огуз.

Руководитель агентства также сказал, что несмотря на то, что во многих европейских странах проходили акции и митинги, международные организации никак не отреагировали на это. По его словам, если бы такое происходило в Азербайджане, всполошился бы весь мир.

Огуз сказал, что Азербайджан является ведущей страной в регионе как по военному потенциалу, так и по стратегической позиции.

«Турция также обладает большой силой. Вопросы Сирии, Ирака, Ирана и другие вопросы обязательно необходимо обговаривать с Турцией», - сказал Огуз.

Огуз также сказал, что уже Америка и Европа осознают, что необходимо прибрать к своим рукам природные ресурсы тюркских стран.

«Естественно, что Азербайджан справедливо с этим не соглашается. И Средняя Азия демонстрирует такую же позицию. Главное в том, что еще большее сближение в последнее время стран тюркского мира расстраивает указанные силы. Даже в вопросе армяно-азербайджанского конфликта Беларусь присоединилась к этой стратегической линии», - отметил писатель-публицист.

Писатель-публицист, комментируя события в Казахстане сказал, что, возможно, это случайное событие.

"Я жил в России, в Украине и неоднократно сталкивался с такими случаями, когда кто-то устраивает драки в ресторане", - сказал Огуз.

Но именно армяне, по его словам, стремятся представить данное событие с политическим подтекстом.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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