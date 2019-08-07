Управление мусульман Кавказа: Одной из особенностей праздника Гурбан является недопущение религиозной дискриминации

7 августа 2019 18:14 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В праздник Гурбан неимущий и сирый любой религиозной принадлежности имеет право воспользоваться щедротами богатого, вкусить жертвенного мяса, чего не может позволить себе в другие дни.

Об этом сказал заместитель председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) Фуад Нуруллаев на конференции «Религиозные праздники: история, традиция и современность», организованной в Баку Государственным комитетом по работе с религиозными структурами, передает в среду Trend.

Нуруллаев сообщил, что одной из особенностей праздника Гурбан является недопущение религиозной дискриминации.

«Жертвоприношение означает, что люди совершают поступок угодный Аллаху», - сказал он

В своем выступлении первый заместитель председателя комитета Саяд Салахлы рассказал об установлении в нашей стране связей государство-религия на высоком уровне, наличия благоприятных условий для религиозных церемоний, а также о мерах, принятых для сохранения, пропаганды и передачи будущим поколениям нашего национально-духовного наследия.

Он также подробно проинформировал участников конференции об исторических особенностях, национальных аспектах и месте в современной системе ценностей различных религиозных традиций, священных праздников. Салахлы сказал, что праздник Гурбан, считающийся одним из самых священных праздников мусульманского мира, с особым торжеством отмечается во всех мусульманских странах, имеет особую значимость и важность в Исламе, подчеркнув, что в его основе стоит горячая любовь к Аллаху и искренняя вера в его силы.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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