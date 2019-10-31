Айдын Гулиев: Никакой политический призыв, лишившийся широкой поддержки общественности, не имеет шанса на успех

БАКУ/Trend/ - Призывы к объединению радикальной оппозиции, социальная база и организационно-кадровый потенциал которой не позволяет ощутимо повлиять на текущую политическую ситуацию, встречаются обществом несерьезно и не влияют на общественное мнение.

Об этом в четверг сказал Trend главный редактор газеты "Bakı xəbər", политический эксперт Айдын Гулиев, комментируя вопрос приглашения радикальной оппозиции к переговорам за круглым стола, председателем партии "Мусават" Арифа Гаджылы.

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