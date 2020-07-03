Арье Гут: Израиль и Азербайджан на протяжении истории не предавали друг друга, мы всегда были рядом, плечом к плечу

Точка зрения 3 июля 2020 16:02 (UTC+04:00)
Арье Гут: Израиль и Азербайджан на протяжении истории не предавали друг друга, мы всегда были рядом, плечом к плечу

К сожалению армяне не могут переварить тот факт, что Азербайджан является стратегическим партнером Израиля на Южном Кавказе и Азербайджан получает от военно-стратегического партнерства с Израилем все возможные технологические преимущества, которые не получает ни одна страна постсоветского пространства.

Как сообщает Qafqaz.ir, армянский военный эксперт, который также работает в СМИ при министерстве обороны Армении, заявил на условиях анонимности, что Израиль согласился предоставить Армении ключевые военные секреты в обмен на открытие посольства в Тель-Авиве.

Комментируя данную провокационную информацию, распространенную с иранского сайта, а затем пропиаренного армянскими СМИ известный израильский эксперт в области международных отношений Арье Гут отметил, что к сожалению, армянские СМИ и армянская политическая элита всегда со злобой и завистью относятся к серьезным израильско-азербайджанским взаимоотношениям, включая военно-стратегическое сотрудничество Израиля и Азербайджана.

"К сожалению армяне не могут переварить тот факт, что Азербайджан является стратегическим партнером Израиля на Южном Кавказе и Азербайджан получает от военно-стратегического партнерства с Израилем все возможные технологические преимущества, которые не получает ни одна страна постсоветского пространства. И это реальный и подлинный ответ тем силам и завистникам нашего партнерства, что израильско-азербайджанские отношения носят характер стратегического партнерства, а межгосударственное, политическое и военно-техническое партнерство на самом высоком уровне доверия и постоянного диалога" – подчеркнул Арье Гут.

По словам Гута, сегодня израильско-азербайджанское партнерство диверсифицируется на энергетику, сельское хозяйство, высокотехнологичную промышленность, здравоохранение, военно-техническое партнерство. "Армяне могут завидовать, совершать провокационные действия, распространять глупости, но это сегодня уже исторический факт, что израильские оборонные компании активно участвовали и продолжают участвовать в строительстве азербайджанской военной промышленности. С этой точки зрения, стоит сказать армянским провокаторам - завидовать нашим стратегическим отношениям совсем не хорошо. Благодаря успешным геополитическим и геоэкономическим инициативам, Азербайджан стал самым мощным геополитическим стержнем и лидером региона, без участия и согласия которого не может быть решен ни один политический, экономический, транспортный вопрос в этом стратегическом регионе мира, каким является Южный Кавказ. За 28-летнюю историю дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем была доказана необходимость и жизнеспособность стратегических отношений между еврейским государством и государством с мусульманским большинством. Наши дружественные страны действительно взаимодействуют как истинные и надежные стратегические партнеры и мы никогда на протяжении истории не предавали друг друга, мы всегда были рядом, плечом к плечу" – подчеркивает израильский эксперт.

"Распространить в армянских СМИ, основываясь на иранский сайт глупую и провокационную информацию о том, что якобы "Израиль согласился предоставить Армении ключевые военные секреты в обмен на открытие посольства в Тель-Авиве", выглядит настолько глупо, безответственно, несерьезно и неадекватно.

Неужели те, кто сидят в Ереване думают, что в министерстве обороны Израиля и в израильских военных компаниях, которые действуют под контролем минобороны сидят недальновидные, глупые и безответственные люди, которые ради посольства нищей и бесперктивной Армении в Тель-Авиве будут готовы выдать ключевые военные секреты. Изнутри хорошо зная ситуацию, хочу сказать этим провокаторам – не дождетесь!! И после этого Армения рассчитывает на какие-то доверительные отношения с Израилем. Хочу напомнить господам армянским провокаторам, что израильский военно-промышленный комплекс – это достаточно серьезная структура и очень ответственная команда профессионалов, действующая под полным контролем Министерства Обороны Израиля" – отметил Арье Гут.

Согласно армянской провокационной информации "Азербайджан не смог принять меры против армян на линии фронта, поскольку армяне проводили профилактическую работу на основе информации, полученной из Израиля".

"Очередной бред и мегармянские сны…Официальный Ереван реально забывает, что нынешняя азербайджанская армия — это мощная, самая современная техника и вооружение, высочайшая боеготовность, дисциплина и боевой дух личного состава. А в современной войне, как отмечает Арье Гут побеждает тот, кто имеет более продвинутые высоко технологические средства обеспечения боевых действий.

"Достаточно вспомнить, эффективное применение ударных израильских беспилотников против армянских оккупантов во время апрельской операции 2016 года и об этом можно говорить очень долго. И никто не забыл, что в ответ на военные провокации Армении и в целях обеспечения безопасности своих граждан ВС Азербайджана в начале апреля 2016 года нанесли сокрушительный военный удар по армянской армии" – подчеркнул израильский эксперт.

"Несколько месяцев назад я был на линии соприкосновения и реально ощутил уязвимость и шаткость режима прекращения огня. Современный сильный и независимый Азербайджан уже не та страна, которая была в конце 90-х годов ХХ века. Все прекрасно понимают, что без поддержки третьей страны, нищая и бедная Армения не смогла бы оккупировать 20 процентов территории Азербайджана. И терпение Азербайджана давно уже на пределе. Официальный Баку неоднократно заявлял и предупреждал Армению, что он никогда не согласится с существующим статус-кво. Однако бредовые заявления военного и политического руководства Армении а также стремление устроить провокации между Израилем и Азербайджаном указывают на их обеспокоенность, страх и панику", – подчеркивает израильский эксперт.

"После апрельских событий 2016 года — во время быстрого контрнаступления линия обороны армянской армии была уничтожена, и азербайджанская армия вернула под контроль несколько стратегических высот и населенных пунктов — мы реально видели антиизраильскую истерию и антисемитизм в Армении.

Даже в Израиле армянская диаспора проводила демонстрации протеста против азербайджано-израильского партнерства. Касаясь критики Армении в отношении израильско-азербайджанского военного сотрудничества, необходимо подчеркнуть, что только Азербайджан и Израиль выбирают своих друзей и партнеров, и сами эти страны определяют уровень стратегического сотрудничества и партнерства в военно-технической сфере", - отметил Арье Гут.

По словам Гута, Государство Израиль поддерживает справедливую позицию Азербайджана — активно поддерживает территориальную целостность Азербайджана. "Уже более 28 лет продолжается оккупация Арменией азербайджанских территорий. В результате этой агрессии в Азербайджане насчитывается 1 миллион беженцев и вынужденных переселенцев. В этой сложной геополитической ситуации, поддержка справедливой позиции Азербайджана со стороны такого важного стратегического партнера и сильного геополитического актора на Ближнем Востоке, как Государство Израиль, очень необходима и очень важна для Азербайджана", - резюмировал известный израильский эксперт в области международных отношений Арье Гут.

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