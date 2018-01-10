От армянского гражданства отказалось более 15 тысяч человек

Число людей, отказавшихся от гражданства Армени, резко возросло. Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу паспортно-визового департамента полиции Армении.

По данным ведомства, в 2017 году 3823 гражданина подали заявления об отказе от армянского гражданства.

Таким образом, в 2012 году было получено 968 заявлений, в 2013 году - 1461, в 2014 году - 2407, в 2015 году - 2487, в 2016 году - 3863, а по данным на первое декабря 2017 года - 3823 заявления. То есть, начиная с 2012 года до 2017 года, 15 000 жителей Армении отказались от гражданства.

Депутат от правящей Республиканской партии Армении, бывший начальник полиции Армении Алик Саркисян считает, что это серьезный показатель, и что правительство должно признать это проблемой номер один для страны. Саркисян не исключает, что значительная часть граждан, отказавшись от гражданства, сделали это с целью избежать службы в армии.

«Это очень большая цифра для Армении. Каждый имеет свою причину на то, чтобы покинуть страну»,- пояснил бывший глава полиции, отметив при этом то, что некоторые из них уезжают из-за социальных причин, поскольку за границей надеются найти себе хорошо оплачиваемую работу, что позволит им хоть чего-то достичь.

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