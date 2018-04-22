Лидер оппозиционного движения Армении назвал время встречи с премьером

Лидер оппозиционного движения, депутат парламента Армении Никол Пашинян и премьер-министр Армении Серж Саргсян проведут встречу утром в воскресенье, сообщает Интерфакс.
"Состоится моя встреча с Саргсяном по вопросу условий отставки и передачи власти без потрясений", - заявил в прямом эфире в своем фейсбуке Пашинян.
Встреча состоится утром в 10:00 по местному времени в гостинице "Мариот" в Ереване.
С 13 апреля в Ереване происходят многотысячные круглосуточные митинги и акции протеста против Саргсяна на посту премьер-министра.
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