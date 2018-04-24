В Ереване освободили всех демонстрантов, задержанных в понедельник

24 апреля 2018 00:01 (UTC+04:00)

Задержанные в понедельник в ходе массовых митингов в Ереване против избрания на пост премьер-министра Армении экс-президента Сержа Саргсяна демонстранты освобождены, передает РИА Новости со ссылкой на начальника управления по связям с общественностью и информации полиции Армении Ашота Агароняна.

"В полицейские отделения сегодня были доставлены 35 демонстрантов, все они освобождены", — заявил Агаронян.

Саргсян в понедельник подал в отставку на фоне продолжающихся 10 дней акций протеста. Он дважды избирался на пост президента Армении, в 2008 и 2013 годах. Акции против избрания его премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране, 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции".

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