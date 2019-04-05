Суд в Армении отложил рассмотрение жалобы на арест Кочаряна на 9 апреля

5 апреля 2019 19:49 (UTC+04:00)

Апелляционный суд Армении отложил на 9 апреля рассмотрение жалобы защиты экс-президента Роберта Кочаряна на продление его ареста, сообщил в пятницу журналистам адвокат бывшего главы государства Арам Орбелян, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Судебное заседание отложено и возобновится во вторник, 9 апреля, в 14.00 (13.00 мск)", - сказал Орбелян. По его словам, рассмотрение жалобы стороны защиты пока не завершено.

Ранее другой адвокат Кочаряна Айк Алумян сообщил журналистам, что в четверг суд заслушал позицию сотрудников прокуратуры, которые, согласившись с решением суда первой инстанции о продлении ареста, требуют отменить некоторые положения мотивировочной части. Адвокат отметил, что обвинение не согласно с частью судебного решения, где говорится об отсутствии обоснованных подозрений в получении Кочаряном взятки, а также опасений, что он, находясь на свободе, может скрыться от следствия. Вместе с тем он добавил, что прокуратура не имеет права оспаривать мотивировочную часть.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Он был арестован на два месяца. Защита Кочаряна обжаловала арест в Апелляционном суде, который отменил решение суда первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента. В декабре Кочарян вновь был арестован. Суд первой инстанции 18 января и 15 марта дважды продлевал арест экс-президента на два месяца.

В феврале Специальная следственная служба заявила, что завершила предварительное следствие по делу о "свержении конституционного строя". Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки, погибли десять человек, около 200 получили ранения.

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