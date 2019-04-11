Суд оставил под арест Роберта Кочаряна

11 апреля 2019 12:53 (UTC+04:00)

Апелляционный суд Армении 11 апреля оставил под арестом экс-президента страны Роберта Кочаряна, сообщил журналистам прокурор Петрос Петросян. Суд первой инстанции 18 января и 15 марта дважды продлевал арест экс-президента на два месяца, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Апелляционный суд отклонил жалобу защиты Кочаряна на решение суда общей юрисдицкии по продлению его ареста", - сказал Петросян.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Он был арестован на два месяца. Защита Кочаряна обжаловала арест в Апелляционном суде, который отменил решение суда первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента. В декабре Кочарян вновь был арестован.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки, погибли десять человек, около 200 получили ранения.

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