Количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 7402

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении выросло до 7402. Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 25 мая, в стране было 7113 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 289 новых случаев.

Умерли от осложнений коронавируса 91 человек (плюс 4 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, скончавшихся по другим причинам - 39.