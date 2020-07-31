Жители Армении назвали Россию менее дружественной страной

Жители Армении стали рассматривать Россию как менее дружественную страну. Об этом, как передает Trend со ссылкой на армянские СМИ, говорится в исследовании “Кавказский барометр – 2019”, проведенном Кавказским центром исследовательских ресурсов.

Опрос проводился в период с 21 февраля по 15 марта 2020 года среди 1491 совершеннолетних респондентов, 31% из которых проживает в Ереване, 33% в других городах, а 36% в селах. При этом 55% опрошенных мужчины, около трети – 35% респондентов со средним образованием, и порядка 52% имеют работу.

“Порядка 57% населения Армении назвали Россию как самую дружественную страну. Однако, несмотря на высокий показатель, уровень доверия за последние годы снизился, ведь еще в 2017 году Россию как самую дружественную страну указывали 63% респондентов, в 2015 году – 75%, а в 2013 году – 83%”, - говорится в исследовании.

На втором месте по популярности ответ “никакая”, именно так считает 17% опрошенный.

На третьем месте – Франция, которую назвали дружественной для Армении 12% респондентов, причем еще 4 года назад лишь 4% респондентов считали ее таковой.

Исследование проводится с 2004 года в трех странах – Армении, Грузии и Азербайджане и нацелено на представление основных политических, экономических, социальных тенденций