В Армении за сутки выявлено 650 новых случаев заражения коронавирусом

В Армении вчера было проведено 3 426 тестирований, по результатам которых было подтверждено 650 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве республики, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

«По положению на 11:00 11 апреля в целом подтверждено 202 817 случаев коронавирусной болезни, из которых 181963 с выздоровлением, а 3 735 – со смертельным исходом.

Фактически сейчас лечатся 16 167 пациентов с коронавирусной болезнью. В целом было проведено 902 716 тестирований.

Таким образом вчера было проведено 3 426 тестирований, по результатам которых было подтверждено 650 новых случаев заражения коронавирусом. 783 пациента выздоровели, 15 случаев со смертельным исходом», - сообщили в министерстве.