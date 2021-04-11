В Армении за сутки выявлено 650 новых случаев заражения коронавирусом
В Армении вчера было проведено 3 426 тестирований, по результатам которых было подтверждено 650 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве республики, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
«По положению на 11:00 11 апреля в целом подтверждено 202 817 случаев коронавирусной болезни, из которых 181963 с выздоровлением, а 3 735 – со смертельным исходом.
Фактически сейчас лечатся 16 167 пациентов с коронавирусной болезнью. В целом было проведено 902 716 тестирований.
Таким образом вчера было проведено 3 426 тестирований, по результатам которых было подтверждено 650 новых случаев заражения коронавирусом. 783 пациента выздоровели, 15 случаев со смертельным исходом», - сообщили в министерстве.
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