Т.н. «Геноцид армян» – мертвая лошадь, которую пытаются заставить скакать

Армения 16 апреля 2021 14:39 (UTC+04:00)
Т.н. «Геноцид армян» – мертвая лошадь, которую пытаются заставить скакать

БАКУ/Trend/ - 24 апреля армяне, в который уже раз, будут внимательно слушать речь очередного президента США с надеждой, что тот произнесет заветное для них слово «геноцид».

Сами армяне осознают, что никакой симпатии к ним и скорби по поводу их лишений в те далекие годы власти США не испытывают. Решение будет зависеть исключительно от того, выгодно ли это в данный момент национальным интересам Америки или нет.

Армения давно избрала путь политического признания т.н. «геноцида», – мертвой лошади, которую хлещут уже много лет, пытаясь заставить скакать – но сделала это вынуждено, потому что добиться международно-правового признания она неспособна.

В этом убеждаешься, оценивая ее решения и действия по данному вопросу.

Представим, что идет судебный процесс. Армения является истцом, а Турция ответчиком. Предмет судебного разбирательства: Армения утверждает, что в отношении армян, проживавших в Османской империи, во время 1-ой Мировой войны властями этого государства в 1915 году был совершен акт геноцида. То есть, представители их народа были умышленно истреблены по расовому признаку.

Турция отвергает обвинение, утверждая, что во время депортации армян из Восточной Анатолии на юг Османской империи из-за их предательства в тылу турецких войск имели место случаи жестокости и насилия, приведшие к многочисленным жертвам, но это никак не может быть квалифицировано как геноцид.

Что предлагают стороны?

Позиция Армении предельно проста, и похожа на философию Красной Королевы из «Алисы в стране чудес»: «сначала казнь – приговор потом».

Она, эта позиция, заключается в том, что есть истины, которые невозможно оспорить из-за их абсолютной достоверности. Такой «неоспоримой истиной», как они утверждают, является т.н. «геноцид», и Турция должна безоговорочно признать себя виновной.

К слову, даже нацистам выносили приговоры только после того, как факты совершенных ими преступлений были изучены и доказаны Международным военным трибуналом, и это несмотря на миллионы живых свидетелей.

Анкара, в свою очередь, предлагает создать международную комиссию экспертов и раскрыть архивы Турции, Армении и ряда других стран с тем, чтобы, изучив документы, они вынесли окончательный вердикт.

И здесь есть важный нюанс: Турция заявила, что примет любое решение этой международной комиссии.

Об этом в 2015 году говорил президент Эрдоган, комментируя эту болезненную для двух стран тему: «Если после исторического исследования прошлого обнаружится что-то серьезное, мы будем готовы принять нашу историю. Но важно, чтобы армяне также готовы были принять свою историю».

Возникает парадокс. Именно Анкара настаивает на создании международной комиссии и раскрытии архивных данных, а Армения, которая должна в первую очередь быть заинтересована в том, чтобы суд располагал как можно большим фактическим материалом по иску для доказательства вины ответчика, возражает.

Вы когда-нибудь слышали, чтобы истец, предъявивший обвинения, возражал против дачи свидетельских показаний в суде?

На протяжении многих лет Армения также могла обратиться в Международный суд в Гааге с ходатайством о рассмотрении вопроса признания, однако ни разу этого не сделала.

Почему Армения уклоняется от международной исторической экспертизы и независимого суда?

Единственное рациональное объяснение этому – отсутствие у нее исторических и юридических аргументов для обоснования факта т.н. «геноцида».

Для подавляющего большинства государств претензии Армении выглядят крайне неубедительно, и шансов на то, что вслед за США (если Байден скажет заветное для армян слово) в мире начнется парад признаний т.н. «армянского геноцида», нет.

(Автор: Азер Ахмедбейли)

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Т.н. «Геноцид армян» – мертвая лошадь, которую пытаются заставить скакать
Т.н. «Геноцид армян» – мертвая лошадь, которую пытаются заставить скакать
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