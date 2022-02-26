В Харькове взяли в плен армянина, воевавшего против украинских войск (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В украинском Харькове взят в плен армянин, воевавший против украинских войск.

Как сообщает Trend, в социальных сетях распространилось фото, подтверждающее эту информацию.

В публикации говорится, что у взятого в плен обнаружен военный билет, свидетельствующий о его принадлежности к вооруженным силам Армении.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)