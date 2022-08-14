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Сильный взрыв произошел в торговом центре в Ереване

Армения Материалы 14 августа 2022 13:57 (UTC +04:00)
Сильный взрыв произошел в торговом центре в Ереване

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В Ереване в торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв. Об этом, как передает Trend со ссылкой на армянские СМИ, сообщили в пресс-службе МЧС страны.

На место выехали шесть боевых расчетов пожарно-спасательных отрядов, оперативники Национального центра управления кризисными ситуациями, дежурный психолог.

По предварительным данным, произошел взрыв, вызвавший пожар, есть пострадавшие.

На место происшествия выехали еще два боевых расчета пожарно-спасательных отрядов спасательного управления МЧС города Еревана.

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