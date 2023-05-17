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Сына Пашиняна пытались похитить

Армения Материалы 17 мая 2023 16:35 (UTC +04:00)
Сына Пашиняна пытались похитить

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БАКУ/Trend/ - Сегодня пытались похитить сына премьер-министра Никола Пашиняна Ашота Пашиняна, передают армянские СМИ.

По предварительной информации, участниками похищения являются члены общественной организации «Зов сыновей».

Как отмечается, Ашота Пашиняна заставили сесть в машину, но в какой-то момент он успел выпрыгнуть из остановившейся машины, в результате чего его сбила машина, следовавшая за членами той же организации.

Ашот Пашинян получил травму ноги, а члены общественной организации «Зов сыновей» скрылись с места происшествия.

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