В Ереване после нападения на полицейский участок завели дело по статье "терроризм"

БАКУ /Trend/ - После нападения на отделение полиции на северо-востоке Еревана было возбуждено уголовное дело по статье "терроризм".
Как передает Trend, об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Армении.
В комитете сообщили, что в нападении участвовали три человека. Продолжаются оперативные мероприятия по выяснению обстоятельств происшествия.
Отметим, что вооруженные лица напали на полицейский участок в столице Армении Ереване. Нападавших было трое, двое из них были ранены в результате взрыва своей же гранаты.