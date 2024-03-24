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В Ереване после нападения на полицейский участок завели дело по статье "терроризм"

Армения Материалы 24 марта 2024 22:40 (UTC +04:00)
В Ереване после нападения на полицейский участок завели дело по статье "терроризм"

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - После нападения на отделение полиции на северо-востоке Еревана было возбуждено уголовное дело по статье "терроризм".

Как передает Trend, об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Армении.

В комитете сообщили, что в нападении участвовали три человека. Продолжаются оперативные мероприятия по выяснению обстоятельств происшествия.

Отметим, что вооруженные лица напали на полицейский участок в столице Армении Ереване. Нападавших было трое, двое из них были ранены в результате взрыва своей же гранаты.

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