Грузия и Катар оформили меморандум взаимопонимания о сотрудничестве в сфере туризма

5 мая 2018 01:13 (UTC+04:00)

Между Грузией и Катаром оформлен "Меморандум взаимопонимания между правительством Грузии и правительством Государства Катар о сотрудничестве в сфере туризма", что по заявлению Министерства иностранных дел, будет содействовать углублению сотрудничества в сфере туризма, передает Грузия Online.

В Министерстве иностранных дел сообщили, что в присутствии чрезвычайного и полномочного посла Грузии Николая Ревазишвили со стороны Катара меморандум подписал исполняющий обязанности директора Агентства туризма Хасан Аль-Ибрагим.

По информации ведомства, меморандум предусматривает активное сотрудничество между туристическими секторами двух стран, что подразумевает содействие сотрудничеству между туроператорами и туристическими агентствами, поощрение частного сектора в сфере туризма с точки зрения осуществления инвестиций, и поддержку разных совместных туристических проектов.

В Министерстве иностранных дел заявили, что Грузия, как туристическое направление, пользуется особой популярностью в Катаре. Этому способствуют безвизовый режим, и ежедневные прямые полеты в направлении Доха-Тбилиси. За последние пять лет число посетителей из Катара в среднем ежегодно вдвое увеличивается.

Примечательно, что с грузинской стороны меморандум подписал руководитель Национального агентства туризма Георгий Чоговадзе.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости категории
Экспорт грузинского вина в январе-апреле вырос
Грузия 4 мая 17:19
Грузия и Азербайджан построят пограничный пункт в рамках инициативы "Один пояс – один путь"
Бизнес 4 мая 14:27
Беларусь и Грузия планируют создать СП по переработке мяса птицы
Беларусь 4 мая 14:18
Азербайджанцы стали чаще посещать Грузию
Туризм 3 мая 18:54
Оглашены сроки встречи глав правительств государств-членов ГУАМ
Политика 3 мая 15:59
Ашхабад выступает за активизацию транзитного проекта Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция
Бизнес 3 мая 11:36
Сократилось число грузинских туристов, посетивших Турцию
Туризм 2 мая 17:31
Грузия и Израиль договорились об углублении военного сотрудничества
Грузия 2 мая 15:49
Авигдор Либерман встретился с министром обороны Грузии
Грузия 2 мая 10:03
Соглашение о свободной торговле между Грузией и EFTA вступило в силу
Грузия 1 мая 17:05
ЕИБ планирует финансировать производство электроавтобусов в Грузии
Грузия 1 мая 14:50
ЕС не обсуждает приостановку безвизового режима - МИД Грузии
Грузия 1 мая 09:53
Квирикашвили оценил нынешние отношения Грузии и НАТО
Грузия 30 апреля 15:39
Азербайджан увеличил экспорт в Грузию
Бизнес 30 апреля 13:32
Помощник госсекретаря США заявил о поддержке интеграции Грузии в НАТО
Грузия 30 апреля 12:19
Саудовская Аравия открывает посольство в Грузии
Грузия 29 апреля 15:08
Глава МИД Польши призвал НАТО предоставить Грузии членство в альянсе
Грузия 28 апреля 09:33
Генсек: У Грузии есть инструменты для подготовки вступления в НАТО
Грузия 27 апреля 20:26