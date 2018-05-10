Преступность в Грузии выросла в два раза - МВД

10 мая 2018 02:07 (UTC+04:00)

Количество зарегистрированных в Грузии преступлений за март 2018 года возросло на 55,72% по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом говорится в статистических данных, опубликованных на сайте МВД Грузии, пишет Новости Грузии.

В марте текущего года в Грузии зарегистрировано около 5,4 тысячи преступлений, в то время как в этом же месяце в 2017 году общее количество преступлений составило около 3,5 тысячи. При этом раскрываемость преступлений в марте текущего года составила 26,91%.

Согласно статистическим данным, в марте 2018 года больше всего было зафиксировано преступлений, совершенных против собственности (кражи, грабежи, разбои и прочее) - 2,2 тысячи.

На втором месте - преступления, совершенные против здоровья человека (умышленное причинение легкого, менее тяжкого, тяжкого вреда здоровью, насилие, семейное насилие и прочее) - 972.

На третьем месте преступления, связанные с нарушением правил эксплуатации транспорта. В марте этого года в Грузии зафиксировали 450 таких преступлений.

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Azernews Newspaper
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