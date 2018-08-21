Представители швейцарской компании SGS примут участие в международной конференции в Тбилиси

21 августа 2018 20:04 (UTC+04:00)

Представители швейцарской компании SGS, с которой Грузия и РФ заключили соглашения о транспортных коридорах, примут участие в международной конференции "Argus Каспийско-Черноморский транспортный коридор 2018" в Тбилиси, сообщили организаторы мероприятия Sputnik Грузия.

В Тбилиси 12-13 сентября состоится пятая, юбилейная международная конференция "Argus Каспийско-Черноморский транспортный коридор 2018", в ходе которой будет обсуждаться экономический потенциал Каспийского и Черноморского регионов. В конференции примут участие представители различных отраслей, включая нефтяную, область минеральных удобрений, навалочных и генеральных грузов, транспортно-логистическую и прочее. Участники смогут обсудить самые актуальные вопросы и получить уникальную информацию по рынку Каспийско-Черноморского региона.

Главными темами конференции будут динамика грузопотоков в Каспийско-Черноморском регионе, транспортный коридор Азербайджан-Грузия, стратегические транспортные коридоры: железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, транспортные маршруты Север-Юг, Китай-Европа. Информационное агентство и радио Sputnik Грузия в 2018 году выступило информационным партнером конференции "Argus Каспийско-Черноморский транспортный коридор".

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