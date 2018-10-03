Грузия получила от США 500 тыс. долларов на "на укрепление стратегических коммуникаций"

Госдепартамент США выделил грузинскому правительству 500 тысяч долларов "на укрепление стратегических коммуникаций" страны. Об этом сообщил в среду на брифинге глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе, передает Грузия Online.



"Мы вместе с нашим стратегическими партнером разработали очень важный план действий для противостояния этой агрессивной пропаганде, осуществляемой со стороны недружественных нам стран. Выделенные Госдепартаментом средства будут направлены на укрепление наших стратегических коммуникаций", - сказал Бахтадзе.



По его словам, средства будут переданы действующему в Грузии Информационному центру НАТО и ЕС, они будут способствовать информированию населения "о благах евроатлантической интеграции".

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