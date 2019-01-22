Президент Грузии встретилась с грузинской диаспорой в Бельгии

22 января 2019 12:09 (UTC+04:00)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая с первым рабочим визитом посетила Бельгию, встретилась с представителями грузинской диаспоры, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

Как сообщают в администрации президента, на встрече с диаспорой были затронуты все те проблемные вопросы, которые интересуют живущих в Бельгии представителей диаспоры, в том числе речь шла о двойном гражданстве.

По заявлению посла Грузии в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург и руководителя миссии Грузии в ЕС Натали Сабанадзе, со стороны президенты были озвучены несколько интересных идей, в том числе об институте представителя диаспоры в парламенте Грузии. По ее словам примеры этого существуют в парламентах разных стран мира. Как отметила посол, с учетом того, что грузинская диаспора усилилась и выросла, для проведения ее интересов очень важно такое начинание. В ходе встречи было сказано и о вовлечении организаций диаспоры в протекающие в стране процессы.

Представители диаспоры выразили надежду, что сотрудничество между диаспорой и администрацией президента еще более углубится и станет плодотворным.

В рамках рабочего визита в Брюссель Саломе Зурабишвили встретилась и с грузинскими студентами бельгийских вызов.

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