В Грузии учреждена новая политическая партия

10 марта 2019 22:54 (UTC+04:00)

В Грузии учреждена новая политическая партия «Закон и справедливость». Основателем партии является Тако Чарквиани, передаёт Trend со ссылкой Грузия Online.

Перед тем как представить свою политическую команду, Чарквиани поприветствовала отца погибшего в результате спецоперации в Панкисском ущелье Темирлана Мачаликашвили, Малхаза Мачаликашвили.

«Хочу попросить членов моей команды сюда подняться, Ираклия Глонти, Мишу Рамишвили, Кети Энукидзе, Георгия Цобехия, моих любимых молодых людей — Тамар Патарая, Мари Савелидзе.

Почему была создана эта партия. Кто-то подумает, сколько политических партий существует и 30 лет они ничего не делают. Я задумалась над логотипом партии, лого «Закон и право». Лого моей жизни — Грузия. Поэтому после второго тура мы сказали, чтобы в партию пришли и те и эти, все объединились, сотрудничали с объединенной оппозицией и вместе с другими партиями вывести страну из кризиса», — заявила Чарквиани.

На учредительном съезде присутствуют представители «Европейской Грузии» и «Национального движения».

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Оглашены сроки реализации ещё одного газового проекта с участием Азербайджана
Энергетика 8 марта 07:11
Япония подарит Грузии пожарные машины
Грузия 7 марта 11:11
Оглашены сроки реализации проекта AGRI
Энергетика 6 марта 15:07
Оглашены объемы грузоперевозок в Азербайджан через порт Батуми
Бизнес 6 марта 11:36
Граждане Грузии не получат убежища в ЕС
Грузия 6 марта 10:58
В Туркменистане приступил к обязанностям посол Грузии
Туркменистан 5 марта 14:50
Лента новостей
"Манчестер Юнайтед" потерпел первое поражение при Сульшере в чемпионате Англии
Спорт 23:53
Генсек ООН выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Эфиопии
Другие страны 23:31
На борту рухнувшего в Эфиопии самолета находились сотрудники ООН
Другие страны 22:18
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8
Другие страны 21:46
По Германии идет мощный циклон
Европа 21:19
На юге Таиланда взорвались семь бомб
Другие страны 20:36
Аббас назначил нового премьер-министра Палестины
Арабские страны 19:12
Видеопроект: PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah Выпуск от 10.03.2019
Азербайджан 19:00
Глава МИД Великобритании: отклонение парламентом сделки с ЕС может остановить Brexit
Европа 18:21