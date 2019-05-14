Председатель Евросовета в июле посетит Грузию

Председатель Европейского совета Дональд Туск посетит Грузию 11-12 июля для принятия участия в конференции в Батуми, посвященной 10-летнему юбилею программы "Восточное партнерство". Об этом сообщил журналистам глава МИД Грузии Давид Залкалиани, который во вторник примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран - участниц ЕС и "Восточного партнерства", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У нас была встреча довольно высокого формата с президентом Туском еще 21 ноября. Мы с ним пересекались и в других форматах. У нас и сегодня был довольно интенсивный разговор, и я хочу сообщить вам довольно "печальную" информацию: 11-12 июля Туск приезжает в Грузию и примет участие в батумской конференции", - сказал Залкалиани, отвечая на критику журналиста грузинской телекомпании Rustavi 2 того, что Туск в понедельник до начала торжественного ужина в Брюсселе переговорил лишь с президентами Украины и Азербайджана и главой МИД Молдавии, а грузинскую делегацию проигнорировал.

Помимо главы МИД, в бельгийской столице с понедельника находится и премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, который собирается ознакомить европейских партнеров с дорожной картой членства республики в ЕС, недавно разработанной правительством.

В последний раз Туск посещал Грузию в июле 2015 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.