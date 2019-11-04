В Китае состоится выставка грузинской продукции

БАКУ/Trend/ - В Шанхае 5-10 ноября 2019 года состоится вторая экспортно-импортная выставка, на которой будет представлена грузинская продукция, сообщает Trend со ссылкой на "Коммерсант" Грузии.

По словам официального представителя Торгово-промышленной палаты Грузии в Китае Бекара Микаберидзе, выставка является крупнейшей в мире платформой для экспорта и импорта грузинской продукции.

Официальный представитель также отметил, что помимо вина, у Китая есть прекрасная возможность импортировать грузинскую сельскохозяйственную продукцию, соки, крепкие спиртные напитки, джемы и соленья.

Помимо этого в Китае очень популярны грузинский мед и сыр. С ассортиментом этой продукции китайские партнёры ознакомились на первой экспортно-импортной выставке в Шанхае, которая проходила с 5 по 10 ноября 2018 года.

По словам Микаберидзе, грузинское вино, особенно красное, с каждым годом становится все более популярным на китайском рынке.

Официальный представитель Торгово-промышленной палаты Грузии в Китае надеется, что экспорт продуктов из Грузии будет расти с каждым годом.

Напомним, что Грузия подписала соглашение о свободной торговле с Китаем в 2017 году.

За девять месяцев 2019 года общий объем импорта в Грузию из Китая составил 647,2 миллиона долларов. В свою очередь, Грузия экспортировала в Китай товаров на сумму 125,1 миллиона долларов.

Внешнеторговый оборот Грузии с Китаем с января по август 2019 года превысил 772,3 миллиона долларов, что составляет 8,4 процента от общего торгового оборота Грузии.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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