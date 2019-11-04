В Китае состоится выставка грузинской продукции

4 ноября 2019 12:30 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Шанхае 5-10 ноября 2019 года состоится вторая экспортно-импортная выставка, на которой будет представлена грузинская продукция, сообщает Trend со ссылкой на "Коммерсант" Грузии.

По словам официального представителя Торгово-промышленной палаты Грузии в Китае Бекара Микаберидзе, выставка является крупнейшей в мире платформой для экспорта и импорта грузинской продукции.

Официальный представитель также отметил, что помимо вина, у Китая есть прекрасная возможность импортировать грузинскую сельскохозяйственную продукцию, соки, крепкие спиртные напитки, джемы и соленья.

Помимо этого в Китае очень популярны грузинский мед и сыр. С ассортиментом этой продукции китайские партнёры ознакомились на первой экспортно-импортной выставке в Шанхае, которая проходила с 5 по 10 ноября 2018 года.

По словам Микаберидзе, грузинское вино, особенно красное, с каждым годом становится все более популярным на китайском рынке.

Официальный представитель Торгово-промышленной палаты Грузии в Китае надеется, что экспорт продуктов из Грузии будет расти с каждым годом.

Напомним, что Грузия подписала соглашение о свободной торговле с Китаем в 2017 году.

За девять месяцев 2019 года общий объем импорта в Грузию из Китая составил 647,2 миллиона долларов. В свою очередь, Грузия экспортировала в Китай товаров на сумму 125,1 миллиона долларов.

Внешнеторговый оборот Грузии с Китаем с января по август 2019 года превысил 772,3 миллиона долларов, что составляет 8,4 процента от общего торгового оборота Грузии.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @Mila61979356

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ЕС и ЕИБ окажут финансовую поддержку грузинским микропредприятиям
Финансы 14:01
В октябре уровень инфляции в Грузии превысил 6 %
Бизнес 13:49
В МИД Китая заявили, что Си Цзиньпин и Дональд Трамп находятся в постоянном контакте
Китай 12:44
Музыкальная культура Азербайджана в Грузии (ФОТО)
Культура 12:32
Узбекистан намерен поставлять цветные металлы в страны Азиатско-Тихоокеанского региона
Бизнес 12:23
Узбекистан получил свыше $100 млн инвестиций на инновации
Бизнес 12:09
Лента новостей
Валютные резервы Центрального банка Азербайджана выросли
Финансы 14:08
Завод «Электрогаз» определился со сроками и направлениями экспорта отопительных систем комби
Бизнес 14:07
В 9 селах Шамахинского района нет газа (ФОТО)
Общество 14:04
Успешно завершена реконструкция автомобильной дороги Гах-Илису (ФОТО)
Общество 14:04
Игра в невидимые карты, или Как азербайджанский менталист шокировал певицу (ВИДЕО)
Интересное 14:02
ЕС и ЕИБ окажут финансовую поддержку грузинским микропредприятиям
Финансы 14:01
Директор Азербайджанского национального музея искусств покажет свои картины
Культура 13:58
Турция вернет ранее задержанных террористов ИГ в страны происхождения – Глава МВД
Турция 13:57
ЦИК Азербайджана провел семинар, посвященный рассмотрению обращений в связи с выборами (ФОТО)
Политика 13:55