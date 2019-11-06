В Батуми проходит конференция по обороне и безопасности Грузии

6 ноября 2019 12:28 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министерство обороны Грузии проводит 13-ю конференцию по обороне и безопасности Грузии (GDSC), сообщает Trend со ссылкой на "Первый Канал" Грузии.

Конференция проходит в гостинице «Хилтон» в Батуми.

В министерстве обороны Грузии заявляют, что в течение последних 13 лет конференция по обороне и безопасности Грузии стала уникальным форумом в регионе, в рамках которого обсуждают вызовы, стоящие перед евроатлантической безопасностью и региональной стабильностью.

В мероприятии принимают участие высокопоставленные грузинские и зарубежные политики, эксперты по обороне и безопасности, представители гражданского общества, СМИ и научных кругов.

Конференция состоит из четырех интерактивных сессий. На первой панели обсуждаются вопросы безопасности Черного моря.

Во время второй сессии участники обсудят прогресс Грузии на пути интеграции в НАТО и ЕС, перспективы вступления.

Третья панель будет посвящена дискуссии о гибридных угрозах, а главной темой четвертой сессии будет стратегическая готовность Грузии.

Конференцию по обороне и безопасности открывает президент Грузии Саломе Зурабишвили.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @Mila61979356

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