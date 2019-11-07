Министр образования Грузии подал в отставку

БАКУ/Trend/ - Министр образования Грузии Михаил Батиашвитли покидает должность, сообщает Trend со ссылкой на сайт "Грузий Онлайн".

Об этом заявил 07 ноября премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании правительства.

По словам Гахария, Михаил Батиашвили сам обратился к нему с просьбой об отставке.

Михаил Батиашвили родился 21 ноября 1971 года, в 1996 году окончил факультет психологии Тбилисского государственного университета имени И. Джавахишвили. Является ассоциированным профессором бизнес-администрирования, был членом Института стратегии и конкурентоспособности Гарвардской бизнес-школы.

В 1998-2002 годах был заместителем директора Центра экономических реформ (проект Всемирного банка) в государственной канцелярии Грузии.

В 2002-2004 годах Батиашвили был заместителем директора Антикоррупционного Совета Грузии, членом комитета Европейского Совета GRECO (Группы государств по борьбе с коррупцией).

В 2005-2010 годах был международным аудитором Международной организации стандартизации (SAI Global). В 2010 году Батиашвили основал ассоциацию Global Star. В 2011-2015 годах был деканом бизнес-школы государственного Университета Ильи Чавчавадзе.

В 2016 году стал ректором Университета бизнеса и технологий. В 2018 году занял пост министра образования, науки, культуры и спорта Грузии.

На посту министра он запомнился авторством 5-уровневой реформы системы образования, которая подразумевает интеграцию дошкольного, школьного, профессионального, высшего образования и науки, внедрение инновационных систем образования и обеспечения тесной связи между образованием и экономикой.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @Mila61979356

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