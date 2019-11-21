В Тбилиси отправлены под арест 10 участников акций протеста

21 ноября 2019 07:00 (UTC+04:00)

Городской суд Тбилиси признал 11 задержанных участников митинга, который состоялся 18 ноября, виновными в неподчинении сотрудникам правоохранительных органов и хулиганстве. Соответствующее сообщение опубликовано в четверг на сайте Первого канала Общественного вещателя Грузии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

10 человек приговорены к административному аресту на срок от пяти до 13 суток, один оштрафован на тысячу лари. Рассмотрение дел еще 25 задержанных перенесено на 21 ноября.

Отмечается, что решение суда было встречено громкими протестами со стороны присутствовавших на заседании.

Причиной волны манифестаций в Тбилиси послужил провал голосования, состоявшегося в парламенте 14 ноября, по вопросу о проведении в стране в следующем году парламентских выборов по пропорциональной системе. Для этого было необходимо внести изменения в конституцию, что требует одобрения 113 из 150 депутатов. В итоге изменения поддержал лишь 101 парламентарий. В основном воздержались мажоритарные депутаты от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

Участники митингов винят в случившемся председателя этой партии Бидзину Иванишвили, поскольку именно он анонсировал в июне переход от смешанной к пропорциональной системе. Очередные выборы в парламент должны пройти в стране в октябре 2020 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Национального банка Грузии: ожидается повышение ставки рефинансирования
Финансы 20 ноября 15:24
Стали известны потери российских авиакомпаний из-за запрета полетов в Грузию
Туризм 20 ноября 14:23
Корейская компания может осуществить строительство ГЭС в Грузии
Энергетика 20 ноября 13:01
Турция и Грузия углубят экономическое сотрудничество
Бизнес 20 ноября 12:47
Грузинская оппозиция - акции протеста будут продолжены
Грузия 20 ноября 11:15
Премьер министр Грузии: Огонь и баррикады на улицах Тбилиси абсолютно неприемлемы
Грузия 20 ноября 10:50
Лента новостей
Французский врач рассказала о признаках появления алкогольной зависимости
Европа 06:41
Моралес предупредил боливийских военных об ответственности за репрессии
Другие страны 06:19
Эр-Рияд приветствует решение США восстановить санкции для объекта в Фордо
Арабские страны 06:08
Привыкание и смертельные осложнения: эксперты рассказали, чем опасны вейпы
США 05:57
Бразилия завершила ратификацию соглашения о защите космических технологий США
Другие страны 05:51
Бизнес-модели Google и Facebook угрожают правам человека, заявила Amnesty
В мире 05:36
Трамп заявил о возможности освобождения Apple от пошлин на китайские товары
США 05:15
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о правах человека в Гонконге
США 05:01
Президент Эстонии назвала Россию "самым трудным партнером"
Европа 04:39