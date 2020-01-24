Премьер Грузии в Давосе рассказал о достижениях страны

24 января 2020 10:08 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Выступая сегодня в Давосе премьер-министр Грузии Георгий Гахария подчеркнул достижения Грузии за последние пять лет, передает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу правительства Грузии.

По оценке премьер-министра, Грузия является обширной и всеобъемлющей свободной торговой зоной, имеющей соглашение о свободной торговле и безвизовый режим с Евросоюзом.

«Однако у нас есть и вызовы в сферах безопасности и экономики. Когда речь идет об экономической политике, мы рассматриваем Грузию как платформу для грузооборота стран с крупнейшими странами. Мы полностью осознаем и понимаем, что инвестиции в экономику Грузии определяют безопасность нашей страны», - отметил премьер-министр Грузии, выступая с речью на панели New Ambitions for Europe.

По его словам Черное море является приоритетом не только для Грузии, но и для Североатлантического альянса.

Также Георгий Гахария затронул тему будущего отношений между Европой и Грузией.

Напомним, сегодня Георгий Гахария, в рамках Всемирного экономического форума, выступил с речью на тематической дискуссии New Ambitions for Europe.

В дискуссии приняли участие премьер-министр Финляндии, вице-президент Европейской комиссии и бизнес-лидеры, в том числе председатель совета директоров Volvo Group.

Автор: Тамилла Мамедова

Twitter: @Mila61979356

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Швейцарская Camille Bloch разобьет плантации фундука в Грузии
Бизнес 23 января 20:56
Грузия назвала самые популярные телефоны в стране
ИКТ 23 января 17:13
Итальянская ENEL посетит Грузию для изучения инвестиционных возможностей ее энергетического сектора
Энергетика 23 января 16:56
Экспорт фруктовых и овощных соков из Грузии сократился
Бизнес 23 января 16:53
Испанский конгломерат ACCIONA рассматривает возможность строительства ВЭС в Грузии
Энергетика 23 января 16:33
ЕС финансирует возобновляемые источники энергии в Грузии
Энергетика 23 января 15:27
Лента новостей
"РуссНефть" огласила объемы добычи нефти в Азербайджане в 2019 году
Энергетика 10:34
Геологоразведочное предприятие Казахстана закупит трубы
Тендеры 10:33
Умайра Тагиева: В последние десятилетия февраль в Азербайджане более холодный
Общество 10:32
Азербайджан - важнейший торговой партнёр Франции в регионе
Бизнес 10:30
В Туркменистане усилены меры санэпидемнадзора
Туркменистан 10:22
Туркменистан поставил в Афганистан крупную партию кукурузных чипсов
Бизнес 10:18
Назначен врио министра энергетики Туркменистана
Энергетика 10:08
Цены на нефть перешли к росту после трехдневного падения
Энергетика 10:04
В Китае пневмонией нового типа заболели 876 человек
Китай 10:00