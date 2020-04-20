В Грузии от коронавируса выздоровели 93 человека

В Грузии от коронавируса выздоровели уже 93 человека. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

В режиме карантина находятся 5094 человека, а в стационаре под наблюдением - 547 лиц.

В Грузии зафиксировано 394 случая инфицирования коронавирусом.93 из заразившихся уже выздоровели, 4 умерли. Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезены 3 гражданина Грузии.