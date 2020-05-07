В Грузии впервые использовали плазмаферез в лечении коронавируса

Грузия 7 мая 2020 18:27 (UTC+04:00)
В Грузии впервые использовали плазмаферез в лечении коронавируса

В Грузии впервые в лечении пациента с коронавирусом использовали плазмаферез. Как передает Trend со ссылкой на Грузия Online, об этом сообщил директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе на странице клиники в Facebook.

Плазмаферез – процедура, при которой используется кровь пациентов, переболевших коронавирусом. Врачи переливают зараженному плазму пациентов, которые перенесли вирус и выработали к этой болезни антитела.

Применение процедуры рассказано на примере одного из пациентов, который поступил с коронавирусом в инфекционную больницу 1 апреля. У 60-летнего мужчины наблюдалась температура, мышечная слабость, боль в горле, дыхательная недостаточность, двустороннее воспаление легких и ряд серьезных изменений в лабораторных исследованиях.

Пациента лечили "Плаквенилом", антибиотиками, "Фраксипарином" и другими препаратами. После улучшения состояние пациента вновь ухудшилось. У него вновь наблюдалась температура, дыхательная недостаточность и другие симптомы. После анализа ситуации медики пришли к заключению, что причина ухудшения состояния пациента заключается в так называемом "цитокиновом шторме" (системная воспалительная реакция в организме, при которой уровень цитокинов в периферической крови превышает их нормальную концентрацию в десятки, сотни и более раз с развитием своеобразной клинической картины).

13 апреля пациенту провели процедуру плазмафереза. После чего его состояние сравнительно улучшилось как клинически, так и по лабораторным показаниям, однако полностью нормализовать состояние не удалось. 18 апреля была сделана вторая процедура плазмафереза, после чего состояние пациента значительно улучшилось. 26 апреля у него уже не было никаких клинических симптомов. 1-2 мая пациенту сделали повторные тесты на коронавирус, которые оказались отрицательными. Пациент был выписан из больницы здоровым.

"Данный случай интересен тем, что в Грузии впервые произошло использование плазмафереза в лечении от COVID-19. Этот случай показал, что плазмаферез, возможно, будет полезен для лечения тяжелых больных с COVID-19. Но его можно использовать обязательно со строгим учетом показаний и противопоказаний", - говорится в сообщении.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии достигло 615 человек. К этому времени количество вылечившихся составляет 275 человек, девять пациентов скончались.

В карантине находятся 4 948 человек, а в стационарах - 491. Трое граждан Грузии доставлены на лечение из других стран.

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