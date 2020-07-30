Учебный год в Грузии не начнется раньше 15 сентября

В школах и детских садах Грузии не планируется возобновление учебного процесса раньше запланированного срока, то есть раньше 15 сентября, заявила сегодня журналистам глава Минздрава Екатерина Тикарадзе, передает Trend со ссылкой на "Грузию Онлайн".

«Перенесение даты в школах и детских садах не планируется — учеба, предположительно, возобновится тогда, когда это обычно происходит в Грузии. Важно, что министерство образования активно сотрудничает с министерством здравоохранения и все это будет в фазе наблюдения», — сказала Тикарадзе. Она добавила, что все решения будут приниматься с учетом эпидемиологического положения.

Министр отметила, что на данный момент идет подготовка сектора здравоохранения к тому, чтобы принять любое количество инфицированных пациентов.

Учебный процесс был приостановлен в Грузии со 2 марта. Дату возобновления учебы переносили трижды – в итоге было решено, что школы и детские сады не будут принимать учеников до сентября, а вузы перешли на дистанционное образование.

На днях директора нескольких десятков школ обратились к министерству образованию с просьбой разрешить начать учебный процесс уже в начале сентября, а не 15-го, как это происходит обычно. В ведомстве, в свою очередь, отметили, что это будет зависеть от того, насколько учебные заведения готовы выполнить все рекомендации для превенции коронавируса.

По последним данным, общее число инфицированных в Грузии с начала эпидемии составляет 1 160. Вылечились от коронавирусной инфекции 935 человек, скончались - 17.