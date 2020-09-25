29 сентября Георгий Гахария встретится с Йенсом Столтенбергом

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария встретится с генеральным секретарем НАТО 29 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба Североатлантического альянса, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Согласно пресс-релизу, Йенс Столтенберг будет принимать Георгия Гахария в Брюсселе 29 сентября. Вместе с премьер-министром головной офис НАТО посетит и министр иностранных дел Давид Залкалиани.

Планируются также совместные заявления сторон после встречи.