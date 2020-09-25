29 сентября Георгий Гахария встретится с Йенсом Столтенбергом

Грузия 25 сентября 2020 00:06 (UTC+04:00)
29 сентября Георгий Гахария встретится с Йенсом Столтенбергом

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария встретится с генеральным секретарем НАТО 29 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба Североатлантического альянса, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Согласно пресс-релизу, Йенс Столтенберг будет принимать Георгия Гахария в Брюсселе 29 сентября. Вместе с премьер-министром головной офис НАТО посетит и министр иностранных дел Давид Залкалиани.

Планируются также совместные заявления сторон после встречи.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
«Южный газовый коридор» будет способствовать укреплению энергетической безопасности Грузии и Азербайджана
«Южный газовый коридор» будет способствовать укреплению энергетической безопасности Грузии и Азербайджана
Цены на нефть слабо колеблются из-за укрепления доллара и неопределенности
Цены на нефть слабо колеблются из-за укрепления доллара и неопределенности
В Туркменистане ведется капремонт магистрального газопровода Довлетабат-Дерялык
В Туркменистане ведется капремонт магистрального газопровода Довлетабат-Дерялык
Loading Bars
Лента новостей
"Тоттенхэм" вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы Спорт 00:20
Парламент Израиля утвердил в первом чтении законопроект об ужесточении карантина Израиль 00:15
29 сентября Георгий Гахария встретится с Йенсом Столтенбергом Грузия 00:06
Глава МИД Кыргызстана принял участие во встрече глав МИД стран, не имеющих выхода к морю Кыргызстан 24 сентября 23:53
Более 32 млн человек в мире заразились коронавирусом В мире 24 сентября 23:42
США расширили список санкций по Ирану США 24 сентября 23:20
В Британии зафиксировали рекордное число новых случаев заражения коронавирусом за сутки Европа 24 сентября 22:41
Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе Netflix В мире 24 сентября 22:23
Великобритания вновь вводит карантин для прибывающих из Дании, Исландии и Словакии Европа 24 сентября 21:55
Главы Кыргызстана и Турции по телефону обсудили актуальные вопросы сотрудничества Кыргызстан 24 сентября 21:20
Школьники из Ирана завоевали три золотые медали на Международной олимпиаде по информатике Иран 24 сентября 21:14
В Грузию с официальным визитом прибывает министр обороны Венгрии Грузия 24 сентября 21:10
Генсек ООН призвал выделить $100 млрд на помощь развивающимся странам В мире 24 сентября 21:03
Президент Грузии приняла главу МИД Азербайджана (ФОТО) Политика 24 сентября 21:01
Турецкие авиалинии запускают спецрейсы между Анкарой и Баку Общество 24 сентября 20:32
Спрос на облигации AzerGold превысил предложение более чем вдвое Финансы 24 сентября 20:08
Париж на карантине и краски Азербайджана (ФОТО) Культура 24 сентября 20:05
В Азербайджане расширены полномочия Государственного агентства по туризму и АПБ Политика 24 сентября 19:47
Показатели выпускных экзаменов в Азербайджане в этом году выше прошлогодних - ГЭЦ Общество 24 сентября 19:36
Нагиф Гамзаев: Азербайджан вновь проявил себя как страна, проводящая независимую политику Политика 24 сентября 19:31
Анар Рзаев стал первым гостем проекта "OxuMalı" (ВИДЕО) Культура 24 сентября 19:11
На выпускных экзаменах не будут проверяться навыки речи на иностранных языках — ГЭЦ Азербайджана Общество 24 сентября 19:10
Глава МИД Азербайджана встретился с вице-спикером грузинского парламента (ФОТО) Политика 24 сентября 18:59
ГЭЦ Азербайджана о вакантных местах по итогам приемных экзаменов в вузы Общество 24 сентября 18:48
"Железные друзья" азербайджанцев - велоспорт в живописной Габале (ФОТО) Спорт 24 сентября 18:41
Проводятся учебно-боевые полеты ВВС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) Политика 24 сентября 18:30
Названы вузы Азербайджана с наибольшей загруженностью плановых мест Общество 24 сентября 18:27
ГЭЦ Азербайджана: Обучение на платных отделениях вузов частично финансирует государство Общество 24 сентября 18:21
США выделят в качестве гуманитарной помощи сирийцам еще $720 млн США 24 сентября 18:12
Минфин Азербайджана разместит государственные краткосрочные облигации Финансы 24 сентября 17:59
Фарфоровая свадьба Эльнары Халиловой и Ровшана Джахангирова (ВИДЕО, ФОТО) Звёздный мир 24 сентября 17:57
В 2021 г. Азербайджан планирует экспорт сельхозпродукции в арабские страны Бизнес 24 сентября 17:55
Дашкесанское месторождение сулит большие перспективы производства стальной продукции — министр Экономика 24 сентября 17:53
Завотделом Минздрава Азербайджана о ситуации в учебных заведениях в период пандемии Общество 24 сентября 17:49
Лавров: Россия рассчитывает выработать новые шаги по сохранению иранской ядерной сделки Россия 24 сентября 17:39
Ряд сотрудников UNEC удостоены почетных званий и награждены орденами Политика 24 сентября 17:39
Независимый и нейтральный Туркменистан: Потенциал миролюбия, созидания и развития в действии Туркменистан 24 сентября 17:38
Азербайджан,Турция и Казахстан — ключевые игроки тюркоязычного альянса — казахстанский политолог Узбекистан 24 сентября 17:36
Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро возросли Израиль 24 сентября 17:24
О деталях визита спикера парламента Азербайджана в Россию Политика 24 сентября 17:22
«Туркменнебит» объявляет тендер на закупку электротехнического оборудования Тендеры 24 сентября 17:22
ЗАО “AzerGold” выпустило в оборот облигации Экономика 24 сентября 17:20
Спикер парламента Сахиба Гафарова выступила на Совете Федерации Федерального Собрания (ФОТО/ВИДЕО) Политика 24 сентября 17:19
Yelo Bank представил новую услугу интернет банкинга Экономика 24 сентября 17:17
В Баку отметят День Независимости Туркменистана (ФОТО) Туркменистан 24 сентября 17:15
В Билясуварском районе 48 активных больных коронавирусом, скончались 11 человек Общество 24 сентября 17:13
ГЭЦ: В Азербайджане 13 абитуриентов, набравших выше 400 баллов, не зачислены в вузы Общество 24 сентября 17:10
Конверт с порошком нашли у британского посольства в Стокгольме Европа 24 сентября 17:08
Профессору UNEC Али Гасанову предоставлена персональная пенсия Президента Азербайджана Политика 24 сентября 17:06
Генсек ООН считает, что человечество провалило испытание пандемией США 24 сентября 17:03
В 226 школах Азербайджана функционируют команды «Друг школьника» (ФОТО) Общество 24 сентября 17:00
Залкалиани: Грузино-азербайджанские гуманитарные отношения будут расширяться Финансы 24 сентября 16:59
Пашинян не способен вести независимую политику по причине собственной зависимости — депутат Политика 24 сентября 16:49
LafargeHolcim присоединяется к инициативе Science Based Targets Экономика 24 сентября 16:47
Стартовала 7-ая международная виртуальная конференция «WomENcourage», проводимая при «Золотом спонсорстве» и цифровом партнерстве Azercell ИКТ 24 сентября 16:46
Россия передала Туркменистану тест-системы для диагностики коронавируса Туркменистан 24 сентября 16:41
Глава МИД Азербайджана: Конфликты угрожают развитию и стабильности на Южном Кавказе (ФОТО) Грузия 24 сентября 16:41
Наргиз Джалилова назначена на должность худрука группы телеведущих Культура 24 сентября 16:41
МИД Азербайджана о провокационной деятельности Пашиняна - Хронология Политика 24 сентября 16:41
Разведку железной руды в Дашкесане планируется завершить в первом полугодии 2021 г. Бизнес 24 сентября 16:39
Boeing рассчитывает на восстановление мирового авиатрафика через два года США 24 сентября 16:37
Казахстан продолжает увеличивать поставки зерновых и бобовых из Турции Бизнес 24 сентября 16:31
Растет количество трудовых мигрантов из Турции в Грузию Бизнес 24 сентября 16:30
Казахстан сократил объёмы импорта стали из Турции в период глобальной пандемии Бизнес 24 сентября 16:30
«Южный газовый коридор» будет способствовать укреплению энергетической безопасности Грузии и Азербайджана Энергетика 24 сентября 16:24
ГТК Азербайджана планирует запуск новых услуг для участников внешней торговли Бизнес 24 сентября 16:21
В Иране число скончавшихся от COVID-19 перевалило за 25 тыс. человек Общество 24 сентября 16:17
Гостаможня Азербайджана презентовала новый проект для электронной торговли ИКТ 24 сентября 16:17
Bank ВТВ начал сотрудничество с международной системой денежных переводов Финансы 24 сентября 16:14
Азербайджан и Грузия выразили заинтересованность в мирном урегулировании конфликтов в регионе Бизнес 24 сентября 16:09
Грузия и Азербайджан работают над вопросами делимитации границ Грузия 24 сентября 16:06
Парламентский комитет отчитался перед Милли Меджлисом Азербайджана (ФОТО) Политика 24 сентября 15:56
Минобразования огласило актуальную статистику заражения COVİD-19 в азербайджанских школах Общество 24 сентября 15:43
В Азербайджане выявлено 162 новых случая инфицирования коронавирусом, излечились 133 человека Общество 24 сентября 15:41
Азиатский банк развития выделил Азербайджану более $450 тыс. Бизнес 24 сентября 15:39
Вырос экспорт скота из России в Туркменистан Бизнес 24 сентября 15:38
В Бейлаганском районе Азербайджана начался сбор хлопка Бизнес 24 сентября 15:33
Грузия и Азербайджан сделали акцент на необходимости дальнейшей активизации торгово-экономических отношений Бизнес 24 сентября 15:31
МИД раскрыл детали встречи глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Грузии (ФОТО) Политика 24 сентября 15:23
Команда Пашиняна состоит из представителей фонда Сороса и других организаций - депутат Политика 24 сентября 15:22
Ресурсы ОДКБ не могут быть использованы в территориальных конфликтах - эксперт Политика 24 сентября 15:19
Сократились грузоперевозки через турецкий аэропорт Эрзурум Турция 24 сентября 15:17
Maersk открывает прямое сообщение между Абу-Даби и Ашдодом Европа 24 сентября 15:15
Цены на нефть слабо колеблются из-за укрепления доллара и неопределенности Энергетика 24 сентября 15:11
В Иране оценили предложение Путина о "зеленых коридорах" Политика 24 сентября 15:10
Азербайджанка избрана сопредседателем политической партии в Эстонии Политика 24 сентября 15:06
В Мадриде из-за ливня затопило несколько станций метро Европа 24 сентября 15:02
В Туркменистане ведется капремонт магистрального газопровода Довлетабат-Дерялык Энергетика 24 сентября 15:00
Сумгайыт совершенно преобразился, основные проблемы города решены (ФОТО) Общество 24 сентября 14:57
На автотрассе Баку-Астара строятся 8 "питстопов" (ФОТО) Общество 24 сентября 14:55
Выпуск облигаций AzerGold является одним из важнейших событий 2020 года на рынке капитала - Микаил Джаббаров Финансы 24 сентября 14:50
Из Азербайджана в Казахстан за период пандемии вернулись 446 человек Общество 24 сентября 14:47
Азербайджан является важным звеном во взаимоотношениях в тюркоязычном мире - казахстанский политолог Политика 24 сентября 14:41
Туркменская компания Akymly-Ugur назвала объем производимой продукции Энергетика 24 сентября 14:35
ВВС Азербайджана провели ночные учения (ФОТО/ВИДЕО) Политика 24 сентября 14:29
Экспорт фруктов в Туркменистан из стран ЕАЭС увеличился Бизнес 24 сентября 14:23
Узбекистан предлагает создать Региональный центр по развитию транспорта и коммуникаций под эгидой ООН Узбекистан 24 сентября 14:23
В ВОЗ предупредили об опасности ложных слухов о пандемии Европа 24 сентября 14:15
В ЕС заявили, что ситуация с коронавирусом в ряде стран союза сейчас хуже, чем в марте Европа 24 сентября 14:13
SOFAZ не ожидает изменений в своем валютном портфеле Экономика 24 сентября 14:13
Все новости