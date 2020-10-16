Рестораны в Тбилиси будут работать до десяти

Рестораны в Тбилиси, а также в регионе Имерети на западе страны с пятницы не смогут принимать посетителей после десяти вечера, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Решение о введении новых ограничений в зонах, где зафиксирована вспышка коронавируса, правительство Грузии приняло накануне.

С начала сентября эпидемиологическая ситуация в Грузии резко ухудшилась. За последние сутки было выявлено 919 случаев заражения COVID-19. Это абсолютный антирекорд в стране с начала пандемии, до этого суточный показатель инфицирования колебался в пределах 500-600.

Штраф за нарушение новых правил составит две тысячи лари для физических лиц и 10 тысяч - для юридических.

Исполнение нового ограничения будут контролировать инспекция труда, национальное агентство продовольствия и министерство внутренних дел Грузии.