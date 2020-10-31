Президент Грузии Саломе Зурабишвили проголосовала на парламентских выборах

Грузия 31 октября 2020 09:49 (UTC+04:00)
Президент Грузии Саломе Зурабишвили проголосовала на парламентских выборах

БАКУ /Trend/ - Президент Грузии Саломе Зурабишвили проголосовала на избирательном участке в здании государственной школы N67 на улице Котэ Абхази в Тбилиси, сообщает Trend в субботу со ссылкой на грузинские СМИ.

По словам Зурабишвили, сегодня граждане Грузии голосуют за построение страны, о которой они мечтают.

"Хочу всех поздравить с сегодняшним днем. Это важный день для страны. Сегодня мы все голосуем за построение страны, о которой все мечтаем. Это демократическая страна, это европейская страна, и сегодня это еще один шаг в данном направлении. Очень важно, что сегодня граждане голосуют в этих очень тяжелых условиях, которые называют пандемией, и все же я хочу призвать всех голосовать. Действуют все меры, чтобы каждый мог прийти на избирательный участок и проголосовать", - сказала она.

По данным Центральной избирательной комиссии, на выборах 31 октября 2020 года зарегистрированы 3 526 023 избирателя. В том числе за рубежом — 14 170, в Грузии — 3 511 853 избирателя.

По всей стране граждане могут голосовать на 3 657 избирательных участках. За границей открыты 55 избирательных участков. В порядке исключения в пенитенциарных учреждениях открыты 11 спецучастков, а с учетом пандемии коронавируса, для граждан, находящихся в карантинных пространствах, на самоизоляции и в стационаре, которые внесены в т.н спецсписки, открыты 127 ковид-участков.

В парламентских выборах 31 октября 2020 года примут участие 50 политических субъектов, зарегистрированных Центральной избирательной комиссией. В 30 мажоритарных округах зарегистрировано 500 кандидатов в мажоритарии от 50 политических субъектов и гражданских инициативных групп.

Парламентские выборы в Грузии проходят по новой избирательной системе впервые. Избиратели выберут парламент 10-го созыва сроком на четыре года по смешанной системе — 120 депутатов будут избираться по пропорциональной системе, 30 — по мажоритарной системе.

Партия или избирательный блок, получившие более 40 процентов голосов по пропорциональной системе, смогут независимо сформировать правительство и парламентское большинство.

(Автор: Тамилла Мамедова)

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