ЦИК Грузии информирует о явке избирателей на парламентских выборах на 15:00

БАКУ /Trend/ - Пресс-секретарь Центризбиркома Грузии Ана Микеладзе проинформировала СМИ о явке избирателей на парламентских выборах на 15:00, сообщает Trend в субботу со ссылкой на грузинские СМИ.

По словам Микеладзе, явка составила 36,45 процента, или 1 279 947 человек.

По данным ЦИК, самая высокая явка по-прежнему в 19-м мажоритарном округе Рача-Лечхуми и Сванети — 49,5 процента, а самая низкая зафиксирована в регионе Квемо Картли — 33,9 процента.

«Процесс голосования продолжается, и я хотела бы еще раз призвать избирателей проявить активность, так как до окончания выборов осталось 4 часа», — сказала Микеладзе.

В Грузии проходят парламентские выборы 10-го созыва.

По данным Центральной избирательной комиссии, на выборах 31 октября 2020 года зарегистрированы 3 526 023 избирателя. В том числе за рубежом — 14 170, в Грузии — 3 511 853 избирателя.

По всей стране граждане могут голосовать на 3 657 избирательных участках. За границей открыты 55 избирательных участков. В порядке исключения в пенитенциарных учреждениях открыты 11 спецучастков, а с учетом пандемии коронавируса, для граждан, находящихся в карантинных пространствах, на самоизоляции и в стационаре, которые внесены в т.н. спецсписки, открыты 127 ковид-участков.

В парламентских выборах 31 октября 2020 года принимают участие 50 политических субъектов, зарегистрированных Центральной избирательной комиссией. В 30 мажоритарных округах зарегистрированы 500 кандидатов в мажоритарии от 50 политических субъектов и гражданских инициативных групп.

(Автор: Тамилла Мамедова)