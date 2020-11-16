Внешнеторговый оборот Грузии в январе-октябре сократился на 15%

На фоне пандемии коронавируса грузинская экономика продолжает нести серьезные потери – внешнеторговый оборот за январь-октябрь 2020 года снизился на 15% по сравнению с тем же периодом 2019 года, составив более 9,1 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли). Об этом говорится в предварительных данных Национальной службы статистики страны «Сакстат», передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

В январе-октябре экспорт грузинской продукции составил более 2,7 миллиарда долларов. Это на 11% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Импорт сократился на 16,6% – до 6,6 миллиарда долларов. Отрицательное сальдо торгового баланса превышает 3,7 миллиарда долларов – это 40,7% от всего внешнеторгового оборота.

В мае внешнеторговый оборот Грузии упал на 33,2% (на 30,6% экспорт, а импорт – на 34,3%). Темпы падения стали замедляться в июне – тогда внешнеторговый оборот Грузии упал на 16%.

В начале октября глава Минэкономики Натия Турнава констатировала: «Экономика Грузии постепенно возвращается к положительному развитию».