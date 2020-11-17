Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Тбилиси

Госсекретарь США находится в Грузии – прибывший из Турции самолет Майка Помпео несколько минут назад приземлился в международном аэропорту Тбилиси, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

По данным Госдепартамента, в рамках ноябрьского турне Майк Помпео посещает Францию, Турцию, Грузию, Израиль, Катар, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

В Грузии госсекретарь проведет встречи с премьер-министром Георгием Гахария, президентом Саломе Зурабишвили и министром иностранных дел Давидом Залкалиани. Майк Помпео также встретится в Тбилиси с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым.

По данным Госдепартамента США, Помпео встретится в Тбилиси и с представителями гражданского сектора, чтобы выслушать их мнение о верховенстве закона, независимости судей и судебной системы.

Все официальные встречи Помпео намечены на завтра.