Майк Помпео - Грузия достигла успеха в борьбе с коррупцией, развитии современных государственных институтов и укреплении безопасности
Госсекретарь США Майк Помпео написал в Twitter о встрече с представителями гражданского общества Грузии, состоявшейся в рамках его визита в Тбилиси, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.
По оценке Помпео, состоялся искренний разговор о реформе судебной системы и демократическом процессе.
«Было приятно искренне поговорить с активным гражданским обществом Грузии о реформе судебной системы и демократическом процессе. Грузия добилась прогресса в борьбе с коррупцией, развитии современных государственных институтов и укреплении безопасности. Инвестиции частного сектора США зависят от стабильной и независимой судебной системы. Еще многое предстоит сделать. Мы продолжаем поддержку», — написал Помпео.
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Майк Помпео - Грузия достигла успеха в борьбе с коррупцией, развитии современных государственных институтов и укреплении безопасности
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