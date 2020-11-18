Майк Помпео - Грузия достигла успеха в борьбе с коррупцией, развитии современных государственных институтов и укреплении безопасности

Госсекретарь США Майк Помпео написал в Twitter о встрече с представителями гражданского общества Грузии, состоявшейся в рамках его визита в Тбилиси, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

По оценке Помпео, состоялся искренний разговор о реформе судебной системы и демократическом процессе.

«Было приятно искренне поговорить с активным гражданским обществом Грузии о реформе судебной системы и демократическом процессе. Грузия добилась прогресса в борьбе с коррупцией, развитии современных государственных институтов и укреплении безопасности. Инвестиции частного сектора США зависят от стабильной и независимой судебной системы. Еще многое предстоит сделать. Мы продолжаем поддержку», — написал Помпео.