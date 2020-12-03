Правительство Грузии поддержит ресторанный бизнес новыми субсидиями

Правительство Грузии приняло решение с завтрашнего дня начать прием заявок на субсидирование уплаты процентов по кредитам и лизингу для объектов ресторанной индустрии в течение ближайших шести месяцев. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявила глава Минэкономики Натия Турнава.

Так, только на помощь ресторанной индустрии государство выделит около 30 миллионов лари. По прогнозам министра, воспользоваться программой субсидирования смогут до 1 500 объектов.

"Сегодня мы утвердили несколько изменений в различных компонентах программы "Производи в Грузии ". В первую очередь, это изменение касается ресторанной индустрии, которая включает субсидирование процентов по оплате кредитов и лизинга", – заявила Турнава на брифинге.

По ее словам, прием заявок начнется завтра, так как ресторанная индустрия находится в сложной ситуации из-за пандемии, и власти хотят облегчить бремя ее банковских кредитов.

"Благодаря этой программе они практически не почувствуют бремя выплаты процентов по банковскому кредиту в ближайшие 6 месяцев", – отметила министр.

На осуществление четвертого этапа антикризисного плана правительства по борьбе с коронавирусом, рассчитанного на помощь населению и бизнесу, из бюджета выделят 1,4 миллиарда лари. 280 миллионов из них потратят в 2020 году, а оставшуюся сумму – 1,1 миллиарда лари – в 2021.

По словам Турнава, государство также окажет максимальную помощь и включит в программу "Производи в Грузии" ивент-компании и кинотеатры.

Кроме этого, тех работников ресторанной и туристических сфер, чья зарплата не превышает 1 500 лари, в течение четырех месяцев освободят от подоходного налога.

Также в начале октября правительство приняло решение снизить налог на прибыль с 15 до 5% для компаний, имеющих статус "международных". В период пандемии властями Грузии было принято решение субсидировать расходы на коммунальные услуги гражданам, чье пользование электроэнергии не превышает 200 кВт/час и не более 200 кубометров природного газа.