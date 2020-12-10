В Грузии введены ограничения на посещение музеев и музеев-заповедников

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране Национальное агентство по охране культурного наследия временно ограничивает доступ посетителей во все музеи и музеи-заповедники, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

В целях соблюдения установленных нормативных требований и с учетом рекомендаций эпидемиологов Национальное агентство призывает граждан и туристические компании отложить запланированные визиты и туры.

«После улучшения самочувствия сотрудников администрации и ситуации в стране в целом музеи-заповедники возобновят прием посетителей в соответствии с установленными правилами медицинской безопасности. Об открытии музейных пространств агентство сообщит заранее», - сказали в Национальном агентстве по сохранению культурного наследия.