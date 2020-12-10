В Грузии введены ограничения на посещение музеев и музеев-заповедников
В связи с эпидемиологической ситуацией в стране Национальное агентство по охране культурного наследия временно ограничивает доступ посетителей во все музеи и музеи-заповедники, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.
В целях соблюдения установленных нормативных требований и с учетом рекомендаций эпидемиологов Национальное агентство призывает граждан и туристические компании отложить запланированные визиты и туры.
«После улучшения самочувствия сотрудников администрации и ситуации в стране в целом музеи-заповедники возобновят прием посетителей в соответствии с установленными правилами медицинской безопасности. Об открытии музейных пространств агентство сообщит заранее», - сказали в Национальном агентстве по сохранению культурного наследия.
Число мирных жителей Азербайджана, скончавшихся в результате агрессии ВС Армении, достигло 98 человек - Генпрокуратура
Лента новостей
Со сцены Большого театра России - на войну в Карабах… - беседа с добровольцем Атяшем Гараевым (ФОТО/ВИДЕО)
В Отечественной войне Азербайджана участвовали 65 работников культуры, 6 из них стали шехидами (ФОТО)
Отели использовались для размещения в рамках деловых поездок и в карантинных целях - ассоциация Азербайджана
Президенту пишут: Благодаря Вам мы одержали победу не только на поле боя, но и в информационной войне
Наскальные рисунки Кельбаджара, которым пять тысяч лет, должны быть представлены миру - азербайджанский ученый
Азербайджанская армия примет участие в параде как армия, обеспечившая территориальную целостность страны - эксперт
Состоялся совместный ужин Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана (ФОТО/ВИДЕО)
Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев вписал свое имя в славную летопись страны - Национальный герой Азербайджана Ибад Гусейнов
Иран готов участвовать в восстановлении Карабаха и прилегающих территорий Азербайджана - спикер парламента Ирана
ВОЗ изучает потребности в области здравоохранения на пострадавших от конфликта территориях Азербайджана
Ряду военнослужащих ВС Азербайджана присвоено звание "Национальный герой Азербайджана" - Распоряжение
В Азербайджане разработаны добавки для транспортировки высокопарафинистой нефти на большие расстояния
Деятельность Фонда "YAŞAT" покажет единство азербайджанцев всего мира – член Попечительского совета, рекордсмен мира, ветеран Карабахской войны Ильхам Закиев
Президент Ильхам Алиев: Если какая-либо страна хочет признать Нагорный Карабах, то пусть они предпримут определенные шаги внутри своей страны
Президент Ильхам Алиев: Первые договора по реконструкции на освобожденных территориях были подписаны с турецкими компаниями
Президент Ильхам Алиев: На освобожденных от оккупации территориях мы будет работать с компаниями из дружественных нам стран
Началось изучение вопроса запрета ввоза в Россию томатов и яблок из Азербайджана - Агентство продовольственной безопасности
Забит Самедов в образе Гянджа бека в самом популярном турецком сериале "Kuruluş Osman" (ВИДЕО, ФОТО)
Фонд "YAŞAT" - прекрасная инициатива, служащая единству и солидарности нашего народа - председатель комитета Милли Меджлиса