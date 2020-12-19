В Грузии выявлено 2 904 новых случая коронавируса, выздоровели 4 316 пациентов

В Грузии за минувшие сутки выявлено 2 904 новых случая коронавируса, выздоровели 4 316 пациентов, умерли 53 человека, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

Об этом на брифинге в Аппарате правительства Грузии сообщил заместитель начальника управления Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 206 907 случаев заражения коронавирусом, из них выздоровели 175 842 и умерли 2 055 человек.

На сегодня на карантине находится 465 граждан, в больницах — 6 553 пациента, в ковид-гостиницах — 1 971 человек.

По состоянию на 18 декабря было выявлено 2 635 новых случаев коронавируса, выздоровели 2 244 пациента.