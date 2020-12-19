В Грузии выявлено 2 904 новых случая коронавируса, выздоровели 4 316 пациентов
В Грузии за минувшие сутки выявлено 2 904 новых случая коронавируса, выздоровели 4 316 пациентов, умерли 53 человека, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.
Об этом на брифинге в Аппарате правительства Грузии сообщил заместитель начальника управления Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава.
Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 206 907 случаев заражения коронавирусом, из них выздоровели 175 842 и умерли 2 055 человек.
На сегодня на карантине находится 465 граждан, в больницах — 6 553 пациента, в ковид-гостиницах — 1 971 человек.
По состоянию на 18 декабря было выявлено 2 635 новых случаев коронавируса, выздоровели 2 244 пациента.
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