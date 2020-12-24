Парламент Грузии утвердил новый состав правительства

Парламент Грузии на пленарном заседании внеочередной сессии 85 голосами объявил вотум доверия новому составу правительства и программе правительства, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

В Кабинете министров только один новый министр - Гоча Лорткипанидзе, который назначен министром юстиции.

Руководители остальных ведомств утверждены законодательным органом без изменений. В частности:

Министр регионального развития и инфраструктуры - Майя Цкитишвили; министр внутренних дел - Вахтанг Гомелаури; министр экономики и устойчивого развития - Натия Турнава; министр иностранных дел - Давид Залкалиани; министр финансов - Иванэ Мачавариани; министр образования, науки, культуры и спорта - Михаил Чхенкели; министр труда, здравоохранения и социальной защиты - Екатерина Тикарадзе; министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства - Леван Давиташвили; министр обороны - Ираклий Гарибашвили; государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия - Тея Ахвледиани.

Что касается правительственной программы «Строительство европейского государства», то основная её часть посвящена борьбе с пандемией.

Для объявления вотума доверия правительству требовалась поддержка 76 депутатов.