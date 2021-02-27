Грузия в 2020 году экспортировало более 20 тонн меда

В 2020 году Грузия добилась значительного прогресса в пчеловодстве, показатели экспорта грузинского меда увеличились в 3,4 раза, сообщил глава Минсельхоза страны Леван Даваиташвили, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

В 2020 году из Грузии было экспортировано 21,7 тонны меда, что на 15,3 тонны (в 3,4 раза) больше чем в 2019 году. Экспорт в основном был осуществлен в страны ЕС (12,9тонн), что в 6,7 раза больше чем в 2019 году.

Кроме того, мед из Грузии вывезли в США (4,9 тонны), Канаду (1,8 тонны), и Катар (1,2 тонны).

Национальное агентство продовольствия активно сотрудничает с соответствующими ведомствами других стран по вопросам экспортной документации и сертификатов по соглашению/признанию. Некоторые результаты уже достигнуты со странами Персидского залива, США, Канадой, Японией.

Министр принял участие в заседании Совета по развитию пчеловодства, на котором обсудили результаты государственных программ по поддержке отрасли.

Минсельхоз Грузии стремится внедрить широкий спектр лабораторных исследований меда, что необходимо для сертификации и экспорта продукта.

«Большинство проблем в плане лабораторных исследований решено. В 2020 году Государственная лаборатория сельского хозяйства ввела новые исследования и получила аккредитацию. На сегодняшний день уже внедрены исследования меда по 120 параметрам, большинство из которых уже аккредитованы. В ближайшее время будет получена аккредитация на еще 13 исследований, останется только 30 параметров, которые будут аккредитованы референтным методом. Усиление возможностей лаборатории особенно важно, чтобы больше не было препятствий для развития сектора в этом отношении», отметил Давиташвили.

Особое внимание уделяется необходимости внедрения исследований пчелиного молока и яда, а также прополиса в государственной лаборатории, что облегчит экспорт этих продуктов.

Было отмечено, что важно разработать руководящие принципы по современным подходам к уходу за пчелами, повысить осведомленность фермеров, бороться с фальсификацией, повысить осведомленность о грузинском меде на международных рынках и поддержать доступ к новым экспортным рынкам.